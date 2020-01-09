Во Дворце Гейдара Алиева пройдет вечер шансона Джалала Аббасова

9 января 2020 15:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева, 20 февраля в 20.00, пройдет сольный концерт исполнителя шансона Джалала Аббасова, сообщили Trend Life организаторы.

В ходе концертной программы под названием "Şanson gecəsi" (Вечер шансона) прозвучат песни в жанре шансон. На вечере Джалал Аббасов выступит в сопровождении группы "Shanson Cover Band".

Отметим, что данный концерт для Джалала Аббасова станет третьим по счету во Дворце Гейдара Алиева. Исполнитель также является участником и победителем республиканских и международных конкурсов и фестивалей.

Цена на билеты от 10 до 50 манатов. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

(Автор: Джани Бабаева)

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