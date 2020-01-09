Демо-версия любви для бакинцев - вход свободный

9 января 2020 17:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама 10 февраля в 19.00 состоится музыкально-поэтический вечер "Demo version of Love", где прозвучат 12 авторских композиций и стихи в исполнении Расмины Гурбатовой и Ульвии Ахундовой, сообщили Trend Life в Arts Council Azerbaijan.

Demo version of Love - это попытка говорить о любви, и том сложном и прекрасном пути, который мы проходим от встречи до расставания. Поделиться своими историями авторам помогут талантливые музыканты: Эйваз Гашимов (ударные), Азад Юсубов (бас-гитара), Эльнур Гусейнов (клавишные), Шамиль Мамедов (гитара). Руководитель музыкальной группы - Бабир Бабирли. Ульвия Ахундова - сценарист, поэтесса, переводчик и руководитель департамента общественных программ Центра современного искусства YARAT, Расмина Гурбатова - дизайнер, поэтесса, композитор, основатель и креативный директор компании Resm.

Мероприятие проводится при поддержке Arts Council Azerbaijan.
Arts Council - международная организация с представительствами во многих странах мира, в том числе и в Азербайджане. За 14 лет существования Arts Council Azerbaijan реализовало множество успешных проектов в области культуры, искусства, а также направленных на развитие и поддержку творческой молодежи. Вход на мероприятие свободный.

(Автор: Джани Бабаева)

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