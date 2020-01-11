Память и музыка – концерт в Баку

11 января 2020 09:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 21 января в 19.00 состоится концертная программа "Dünyadan köçən musiqiçi dostlarımızı xatırlayaraq" (Вспоминая ушедших друзей-музыкантов), сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В программе вечера выступит Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра – народный артист Азербайджана Фахраддин Керимов. Солисты – заслуженный артист Сируз Мамедов (труба), музыканты Ровшан Амрахов (скрипка) и Назрин Асланлы (скрипка).

Вниманию гостей мероприятия будут представлены сочинения "Эклога" Джеральда Финци, "Идиллия" Леоша Яначека, "Медитация" Жюля Массне и Концерт Альфреда Шнитке.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку праздничным концертом отметили Рождество Христово (ФОТО)
Культура 10 января 13:33
Бакинцы отметили 75-летие Максима Дунаевского (ФОТО)
Культура 10 января 11:30
В Баку отметят юбилей Максима Дунаевского
Культура 7 января 18:03
Успех азербайджанского проекта "Gənclərə dəstək" в Грузии (ФОТО)
Культура 30 декабря 2019 10:34
Аян Мамедли выступила в Австрии
Культура 30 декабря 2019 09:13
Happy New Year – артисты в Баку надели новогодние шапочки и подарили праздник (ФОТО)
Культура 25 декабря 2019 13:01
Лента новостей
Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым султаном Омана
Арабские страны 10:23
Казахстанская нефтяная компания привлечет услуги капремонта насосов
Тендеры 10:22
Полномочия Палаты по надзору над финансовыми рынками Азербайджана полностью перешли ЦБА
Финансы 10:17
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 10:07
Хасан Рухани: Допустившие непростительную ошибку должны быть наказаны
Политика 10:01
"КТК-Казахстан" и "КТК-Россия" вновь продлили тендер по закупке оборудования
Тендеры 09:43
Epsilon добилась увеличения дебита газа на одном из узбекских месторождений
Энергетика 09:37
В Азербайджане подводятся итоги голосования на муниципальных выборах
Политика 09:34
Зариф: К крушению украинского самолета привела человеческая ошибка
Иран 09:26