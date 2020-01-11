Трагедия холодного январского вечера в Баку (ФОТО)

11 января 2020 16:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя в Баку подготовил постановку "Şəhərin qış gecələri" (Зимние ночи города), посвященную 30-й годовщине трагедии 20 Января, сообщили Trend Lİfe в пресс-службе театра.

Премьера постановки пройдет 18 и 19 января.

Режиссером-постановщиком спектакля, подготовленного по одноименной пьесе народного писателя Анара, является заслуженный деятель искусств Бахрам Османов. Композитор – народный артист Сиявуш Керими, художник-постановщик – Ариф Абдуррахманов.

В спектакле заняты заслуженные артисты Эльшан Рустамов, Кямаля Гусейнова, Эльшан Чарханлы, Шовги Гусейнов, Ильхам Асадов, актеры Бахрам Гасанов, Вахид Оруджоглу, Вугар Мамедалиев, Рамиль Мамедов, Манаф Дадашев, Адалят Абдулсамед, Ровшан Аббасов, Керем Хадызаде, Рамиг Насиров.

По словам Бахрама Османова, последние месяцы коллектив театра усиленно работает над постановкой по пьесе народного писателя Анара. "С трагедии 20 Января прошло 30 лет… Она оставила неизгладимый след в нашей истории. В 80-е годы прошлого века было очень популярно произведение Анара "Şəhərin yay günləri" (Летние дни города), режиссер Тофиг Казымов поставил по нему спектакль. Прошло 30 лет, и те же герои переживают эту трагедию холодным январским вечером", - сказал он.

Напомним, что ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.

День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали собственными жизнями и возвысились до вершин шехидства.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Трагедия холодного январского вечера в Баку (ФОТО)
  • Трагедия холодного январского вечера в Баку (ФОТО)
  • Трагедия холодного январского вечера в Баку (ФОТО)
  • Трагедия холодного январского вечера в Баку (ФОТО)
  • Трагедия холодного январского вечера в Баку (ФОТО)
  • Трагедия холодного январского вечера в Баку (ФОТО)
  • Трагедия холодного январского вечера в Баку (ФОТО)
  • Трагедия холодного январского вечера в Баку (ФОТО)
  • Трагедия холодного январского вечера в Баку (ФОТО)
  • Трагедия холодного январского вечера в Баку (ФОТО)
  • Трагедия холодного январского вечера в Баку (ФОТО)
  • Трагедия холодного январского вечера в Баку (ФОТО)
  • Трагедия холодного январского вечера в Баку (ФОТО)
  • Трагедия холодного январского вечера в Баку (ФОТО)
  • Трагедия холодного январского вечера в Баку (ФОТО)
  • Трагедия холодного январского вечера в Баку (ФОТО)
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