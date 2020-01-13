"Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)

13 января 2020 12:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 12 января состоялся показ оперы "Лейли и Меджнун" Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

Спектакль собрал большую зрительскую аудиторию и прошел при полном аншлаге.

Показ был посвящен знаменательной дате, ведь именно 12 января 1908 года состоялась премьера оперы "Лейли и Меджнун" - жемчужины национального искусства.

В этот знаменательный день оркестром управляла дирижер Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов Илаха Гусейнова. Этот дебют был более чем успешным.

Оркестр, солисты, хор выступали с особенным вдохновением. На высоком профессиональном уровне исполнили свои партии молодая талантливая певица Равана Амирасланлы (партия Лейли), заслуженные артисты Эльнур Зейналов (Меджнун), Тайяр Байрамов (Ибн Салам), Джахангир Гурбанов (Нофель), солисты Айтен Магеррамова (мать Лейли), Талех Яхъяев (отец Лейли), Афаг Агаева (мать Меджнуна), Муталлим Дамиров (отец Меджнуна) и другие.

По окончании спектакля зрители долго не отпускали артистов со сцены, награждая их нескончаемыми аплодисментами и возгласами "Браво".

Показ спектакля "Лейли и Меджнун" в этот знаменательный день стал своеобразным гимном азербайджанскому национальному искусству и творчеству великого Узеира Гаджибейли.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
  • "Лейли и Меджнун" - гимн азербайджанскому национальному искусству (ФОТО)
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