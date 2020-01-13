Долина красок в Баку (ФОТО)

13 января 2020 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре состоялось открытие художественной выставки под названием "Долина красок", сообщает Trend Life.

В экспозицию вошли более 30 работ воспитанников детского творческого центра "Feniks Art Studio" в возрасте от шести до 12 лет.

Выставка позволила продемонстрировать широкой общественности творческие достижения и талант воспитанников Центра.

Несмотря на юный возраст авторов, в их произведениях есть глубина и неординарность. Яркая цветовая палитра картин притягивает внимание и очаровывает.

Участники выставки были награждены сертификатами.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
  • Долина красок в Баку (ФОТО)
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