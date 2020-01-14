"Семь гранатовых веток" - первая премьера в новом году (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига в Баку представил первую премьеру в новом году, сообщает Trend Life.

Вниманию зрительской аудитории был представлен спектакль "Yeddi nar çubuğu" ("Семь гранатовых веток").

Постановка подготовлена по мотивам азербайджанской народной сказки. Автор инсценировки и текста песен - Зульфугар Руфатоглу.

Спектакль, который поставил главный режиссер театра, заслуженный артист Гурбан Масимов, можно охарактеризовать как новый взгляд на классическую сказку.

В постановке использованы элементы театра теней.

Художник-постановщик спектакля - Равана Ягубова, сохраняя дух волшебной сказки, с помощью современных технологий достигла классического решения постановки.

Композитор, заслуженный артист Вугар Джамалзаде сочинил музыку для спектакля, отражающую привязанность к родной земле.

В постановке заняты заслуженные артисты Рахман Рахманов, Джамиля Аллахвердиева, актеры Рагим Рагимов, Рамиз Гамбаров, Ясин Аббасов, Араз Гасанли, Самира Наджафова и Айгуль Агаева.

Спектакль был встречен зрителями с большим интересом.

(Автор: Джани Бабаева)

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