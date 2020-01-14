В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)

14 января 2020 20:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку и его поселках 13-17 января проходит Неделя патриотического кино (Vətənpərvərlik kinosu həftəsi), посвященная 30-й годовщине трагедии 20 Января, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного Управления культуры города Баку. Мероприятие организовано отделом кинематографии министерства культуры Азербайджана и Главным Управлением культуры города Баку.

В ходе Недели патриотического кино демонстрируются фильмы, посвященные Национальным героям Азербайджана, их жизни и славному боевому пути, а также проходят встречи зрителей с творческими коллективами, работавшими над кинолентами.

Основные задачи проекта - укрепление патриотического духа граждан, а также донесение до молодого поколения рассказов о мужестве Национальных героев Азербайджана.

В первый день Недели патриотического кино в Бинагадинском центральном Доме культуры был продемонстрирован фильм "Aprel yüksəkliyi" (режиссер Замин Мамедов), посвященный Национальному герою Азербайджана Шюкюру Гамидову, в Доме культуры поселка Мушфигабад вниманию зрителей была представлена кинолента "Nakam tale" (режиссер Талех Исмаилов), посвященная Национальному герою Азербайджана Вугару Гусейнову, в Центре культуры поселка Нардаран состоялся показ кинокартины "Mirpaşa" (режиссер Эмин Эфендиев), посвященной Национальному герою Азербайджана Хидаяту Рустамову.

Показ фильмов начался с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Минутой молчания была почтена память сыновей Родины, ставших шехидами во имя освобождения азербайджанских земель.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
  • В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
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