Александра Никушина поздравила юных азербайджанских актеров

15 января 2020 10:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялась творческая встреча с юными артистами Детского театра-студии "Гюнай" (художественный руководитель Лариса Тарусова) при Бакинском детском театре, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Юные артисты представили зрителям литературные и музыкальные произведения, театральные постановки из репертуара театра.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и народная артистка Азербайджана, актриса Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Александра Никушина поздравили коллектив театра с многочисленными победами в республиканских и международных смотрах-конкурсах в 2019 году.

Отметим, что Детский театр-студия "Гюнай" был создан в 2003 году. За годы своей творческой деятельности театр-студия становился лауреатом многих международных и республиканских конкурсов.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Александра Никушина поздравила юных азербайджанских актеров
  • Александра Никушина поздравила юных азербайджанских актеров
  • Александра Никушина поздравила юных азербайджанских актеров
  • Александра Никушина поздравила юных азербайджанских актеров
  • Александра Никушина поздравила юных азербайджанских актеров
  • Александра Никушина поздравила юных азербайджанских актеров
  • Александра Никушина поздравила юных азербайджанских актеров
  • Александра Никушина поздравила юных азербайджанских актеров
  • Александра Никушина поздравила юных азербайджанских актеров
  • Александра Никушина поздравила юных азербайджанских актеров
  • Александра Никушина поздравила юных азербайджанских актеров
  • Александра Никушина поздравила юных азербайджанских актеров
  • Александра Никушина поздравила юных азербайджанских актеров
  • Александра Никушина поздравила юных азербайджанских актеров
  • Александра Никушина поздравила юных азербайджанских актеров
  • Александра Никушина поздравила юных азербайджанских актеров
  • Александра Никушина поздравила юных азербайджанских актеров
  • Александра Никушина поздравила юных азербайджанских актеров
  • Александра Никушина поздравила юных азербайджанских актеров
  • Александра Никушина поздравила юных азербайджанских актеров
  • Александра Никушина поздравила юных азербайджанских актеров
  • Александра Никушина поздравила юных азербайджанских актеров
  • Александра Никушина поздравила юных азербайджанских актеров
  • Александра Никушина поздравила юных азербайджанских актеров
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