WORLD HARMONY – таланты из разных стран приедут в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана 17-24 февраля пройдет III Международный конкурс молодых исполнителей классической музыки и фольклора "WORLD HARMONY", сообщили Trend Life в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Конкурс пройдет при совместной организации Союза грузинского фольклора и классической музыки "Гармония" и проекта Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева "Gənclərə dəstək"​ (Поддержка молодежи), а также при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Ожидается, что в конкурсе, который будет проведен среди различных возрастных категорий, примут участие представители Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Узбекистана, России и Украины.

Участников конкурса будет оценивать компетентное жюри, в составе специалистов из Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Чехии, России и Турции, которые также проведут мастер-классы в нескольких учебных заведениях Баку.

Цель и задача конкурса — пропаганда классической музыки и популяризация фольклора, выявление и поддержка особо одаренных детей и их тесное сближение, повышение исполнительского мастерства детских творческих коллективов.

Основатель данного конкурса президент организации Союза грузинского фольклора и классической музыки "Гармония" Цицино Бичикашвили. Отметим, что I конкурс "WORLD HARMONY" состоялся в Баку в 2017 году, II конкурс прошел в 2018 году в Вильнюсе (Литва), а III конкурс будет вновь организован в Баку, и пройдет 17-24 февраля текущего года. По словам основательницы конкурса "WORLD HARMONY" Цицино Бичикашвили в феврале следующего года в Вильнюсе планируется проведение IV Международного конкурса молодых исполнителей.

Конкурс "WORLD HARMONY" проводится по следующим номинациям: соло - фортепиано, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, народные инструменты; вокал – академический, национальный, эстрадный; танец (соло и ансамбль), инструментальные ансамбли (классические и народные), вокальные ансамбли (академические, народные и эстрадные), хоровые и танцевальные коллективы.

Большая заслуга в проведении этого конкурса принадлежит Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

"Наша главная цель в проведении III Международного конкурса молодых исполнителей классической музыки и фольклора "WORLD HARMONY" заключается в выявлении молодых талантов,​ международном обмене опытом и идеями, познании нового творческого пути, предоставлении более широких возможностей представителям зарубежных стран для ознакомления с культурой и искусством Азербайджана. Особая значимость данного конкурса также и в том, что он будет способствовать укреплению культурных международных контактов в области музыкального творчества и развитии у молодежи уважения к мировым достижениям культуры. Творческий энтузиазм и​ самоотверженная работоспособность юных дарований будут поощрены возможностью посетить различные мастер-классы, международные конкурсы. Хочу подчеркнуть, что в рамках​ этого​ конкурса будут проводиться не только мастер-классы, но и концерты. Убежден, что наши усилия не пропадут даром и​ этот конкурс достигнет тех целей, которые мы перед собой ставили, что он останется в памяти как его участников, так и любителей музыки. Желаю всем участникам удачи!", - сказал директор филармонии, народный артист Азербайджана, художественный руководитель проекта "Gənclərə dəstək" Мурад Адыгезалзаде.

Программа Международного конкурса молодых исполнителей классической музыки и фольклора "WORLD HARMONY":

- 16 февраля в 19.00 в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится концерт народного артиста Азербайджана, известного пианиста Мурада Адыгезалзаде и скрипача Романа Федчука (Чехия) в сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли. Дирижер программы – заслуженный деятель искусств Эльшад Багиров.

- 17 февраля в 16.00 в Большом концертном зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли пройдет жеребьевка и открытие конкурса.

- 17 февраля в 19.00 в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится концерт Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, под управлением художественного руководителя и главного дирижера – народного артиста Фахраддина Керимова. Солисты –Джалил Беширли (тар), Пейман Мадани (фортепиано, Иран).

- 18–19 февраля пройдет I тур конкурса, а 20- 21 февраля - II тур.

- 22 февраля в 19.00 в Большом концертном зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоится концерт российского пианиста Рустама Шайхутдинова и Фагана Гасанли (фортепиано).

- 23 февраля в 11.00 III тур конкурса, который пройдет в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

- 24 февраля в 12.00 в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева пройдёт награждение и гала-концерт победителей III конкурса "World Harmony".

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

​ (Автор: Джани Бабаева )

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