Азербайджанская актриса удостоена гран-при международного Caspi Art по фото и видеозаписям (ФОТО)

15 января 2020 14:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Солистка балетной труппы Азербайджанского академического музыкального театра Мелек Сафарова удостоена гран-при IX Международного конкурса искусств Caspi Art Турции, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Победители в различных номинациях определялись по фото и видеозаписям, присланными на конкурс. Мелек Сафарова представила на конкурс балетную композицию "Vəsf" (Образ) в номинации "Танцевальный жанр".

Актриса выразила благодарность организатором конкурса за высокую оценку ее творческого номера, а также главному дирижеру театра, заслуженному деятелю искусств Фахраддину Атаеву, балетмейстеру-постановщику, заслуженной артистке Елене Агаевой, режиссеру Самиру Гуламову за съемки и всему театральному коллективу.

Мелек Сафарова – выпускница Бакинской хореографической академии и факультета филологии французского языка Азербайджанского университета языков. С 2014 года работает в Азербайджанском академическом музыкальном театре, играла во многих постановках. В прошлом году была признана лучшим балетным артистом театра.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Азербайджанская актриса удостоена гран-при международного Caspi Art по фото и видеозаписям (ФОТО)
  • Азербайджанская актриса удостоена гран-при международного Caspi Art по фото и видеозаписям (ФОТО)
  • Азербайджанская актриса удостоена гран-при международного Caspi Art по фото и видеозаписям (ФОТО)
  • Азербайджанская актриса удостоена гран-при международного Caspi Art по фото и видеозаписям (ФОТО)
  • Азербайджанская актриса удостоена гран-при международного Caspi Art по фото и видеозаписям (ФОТО)
  • Азербайджанская актриса удостоена гран-при международного Caspi Art по фото и видеозаписям (ФОТО)
  • Азербайджанская актриса удостоена гран-при международного Caspi Art по фото и видеозаписям (ФОТО)
  • Азербайджанская актриса удостоена гран-при международного Caspi Art по фото и видеозаписям (ФОТО)
  • Азербайджанская актриса удостоена гран-при международного Caspi Art по фото и видеозаписям (ФОТО)
  • Азербайджанская актриса удостоена гран-при международного Caspi Art по фото и видеозаписям (ФОТО)
  • Азербайджанская актриса удостоена гран-при международного Caspi Art по фото и видеозаписям (ФОТО)
  • Азербайджанская актриса удостоена гран-при международного Caspi Art по фото и видеозаписям (ФОТО)
  • Азербайджанская актриса удостоена гран-при международного Caspi Art по фото и видеозаписям (ФОТО)
  • Азербайджанская актриса удостоена гран-при международного Caspi Art по фото и видеозаписям (ФОТО)
  • Азербайджанская актриса удостоена гран-при международного Caspi Art по фото и видеозаписям (ФОТО)
  • Азербайджанская актриса удостоена гран-при международного Caspi Art по фото и видеозаписям (ФОТО)
  • Азербайджанская актриса удостоена гран-при международного Caspi Art по фото и видеозаписям (ФОТО)
  • Азербайджанская актриса удостоена гран-при международного Caspi Art по фото и видеозаписям (ФОТО)
  • Азербайджанская актриса удостоена гран-при международного Caspi Art по фото и видеозаписям (ФОТО)
  • Азербайджанская актриса удостоена гран-при международного Caspi Art по фото и видеозаписям (ФОТО)
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