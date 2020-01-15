Just Jazz в Баку - заряд позитива и творческой энергии (ФОТО)

15 января 2020 17:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Концертная программа "Just Jazz" во Дворце Гейдара Алиева порадовала бакинских поклонников джаза и подарила им много позитивных эмоций, сообщает Trend Life.

В концертной программе приняли участие – заслуженный артист Шахрияр Иманов (тар), группа "Shur Trio" под управлением заслуженного артиста Вюсала Искендерзаде (тар), группы "Coffee Band" и "The Passion Band", исполнители и музыканты Ниджат Асланов, Турал Рафаэль, Нармин Мамедли, Айтян Оруджалиева, Суада Гаджизаде и Ляман Аббасзаде.

На вечере музыканты и исполнители импровизировали с музыкальной палитрой, удивляя и радуя поклонников джаза. Зрительская аудитория получила огромное удовольствие от концертной программы. Вечер стал запоминающимся не только для публики, но и для тех, кто был на сцене - музыканты и исполнители получили огромный заряд позитива и творческой энергии.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Just Jazz в Баку - заряд позитива и творческой энергии (ФОТО)
  • Just Jazz в Баку - заряд позитива и творческой энергии (ФОТО)
  • Just Jazz в Баку - заряд позитива и творческой энергии (ФОТО)
  • Just Jazz в Баку - заряд позитива и творческой энергии (ФОТО)
  • Just Jazz в Баку - заряд позитива и творческой энергии (ФОТО)
  • Just Jazz в Баку - заряд позитива и творческой энергии (ФОТО)
  • Just Jazz в Баку - заряд позитива и творческой энергии (ФОТО)
  • Just Jazz в Баку - заряд позитива и творческой энергии (ФОТО)
  • Just Jazz в Баку - заряд позитива и творческой энергии (ФОТО)
  • Just Jazz в Баку - заряд позитива и творческой энергии (ФОТО)
  • Just Jazz в Баку - заряд позитива и творческой энергии (ФОТО)
  • Just Jazz в Баку - заряд позитива и творческой энергии (ФОТО)
  • Just Jazz в Баку - заряд позитива и творческой энергии (ФОТО)
  • Just Jazz в Баку - заряд позитива и творческой энергии (ФОТО)
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