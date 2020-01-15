Актриса азербайджанских фильмов отмечена государственным орденом Грузии (ФОТО)

15 января 2020 17:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила известную актрису Ариадну Шенгелая Орденом Чести за личный вклад в развитие грузинского киноискусства и плодотворное творчество. Государственная награда была вручена Ариадне Шенгелая в театре Грибоедова на творческом вечере, посвященном открытию актрисе Почетной звезды в Тбилиси.

Интересно, что Ариадна Шенгелая снималась в фильмах азербайджанских режиссеров - Шамиля Махмудбекова "Romeo mənim qonşumdur" ("Ромео, мой сосед", 1965) в роли Ноны, Эльдара Гулиева "Ən vacib müsahibə" ("Главное интервью", 1971) в роли Саиды и Арифа Бабаева "Bizi bağışlayın" ("Простите нас", 1979) в роли Клары.

Ариадна Всеволодовна Шенгелая (урождённая Шпринк; род. 13 января 1937, Ташкент) - актриса театра и кино. Народная артистка Грузинской ССР (1979), Народная артистка Российской Федерации (2000). В 1960 году окончила ВГИК. Была актрисой Русского драматического театра им. А. С. Грибоедова в Тбилиси, затем, с 1960 года - актрисой киностудии «Грузия-фильм». С 1980 года - актриса киностудии им. М. Горького.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Актриса азербайджанских фильмов отмечена государственным орденом Грузии (ФОТО)
  • Актриса азербайджанских фильмов отмечена государственным орденом Грузии (ФОТО)
  • Актриса азербайджанских фильмов отмечена государственным орденом Грузии (ФОТО)
  • Актриса азербайджанских фильмов отмечена государственным орденом Грузии (ФОТО)
  • Актриса азербайджанских фильмов отмечена государственным орденом Грузии (ФОТО)
  • Актриса азербайджанских фильмов отмечена государственным орденом Грузии (ФОТО)
  • Актриса азербайджанских фильмов отмечена государственным орденом Грузии (ФОТО)
  • Актриса азербайджанских фильмов отмечена государственным орденом Грузии (ФОТО)
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