Путешествие в Баку по сказочным Вселенным (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 26 января в 12:00 и 15:00 вновь будет показано детское музыкальное шоу "Сказочное путешествие с любимыми мультгероями", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Зрители невероятного музыкального шоу погрузятся в незабываемую интерактивную программу с участием веселого Микки Мауса, супергероя Халка, могучего Тора, блистательного Капитана Америка, выносливого Тарзана, очаровательной Джейн, загадочной Малифисенты, волшебной Авроры, милейших Принцесс, эпатажных кукол L.O.L и многих других любимых героев комиксов и мультфильмов.

Юные зрители смогут принять непосредственное участие в шоу, помогая своим любимым героям в увлекательном и весёлом путешествии по сказочным Вселенным.

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.Az

Телефоны для справок: +99412 493 00 63, +99450 856 01 02.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az.

(Автор: Джани Бабаева)

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