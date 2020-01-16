Азербайджанский принц Зигфрид приедет на родину из России

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 15 февраля состоится показ одного из самых востребованных и любимых зрителями спектакля - балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Для исполнения главных партий в постановке руководство театра пригласило звезд российского балета. Партию Одетты-Одиллии будет исполнять прима-балерина Государственного академического Большого театра России, лауреат международных конкурсов артистов балета Кристина Кретова. А в роли принца Зигфрида выступит наш соотечественник, премьер Академического Мариинского театра оперы и балета в Санкт-Петербурге, заслуженный артист Азербайджана Тимур Аскеров (принц Зигфрид).

В показе также примут участие ведущие солисты балетной труппы театра - народный артист Гюльагаси Мирзоев, заслуженные артисты Самир Самедов, Нигяр Ибрагимова, Макар Ферштандт, Эльмира Сулейманова, Джамиля Керимова, солисты Тимур Одушев, Аян Эйвазова, Юлия Ферштандт и другие.

Дирижировать балетом будет главный дирижер театра, заслуженный артист, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.

В основу сюжета положены многие фольклорные мотивы, частично использованные до этого в различных литературных произведениях, а также оперных и балетных либретто. Чары злого гения действуют днем, но при свете луны белый лебедь превращается в прекрасную Одетту. Она не одинока, на озере её окружают заколдованные девушки-лебеди, назвавшие Одетту королевой лебедей. По легенде, слезы матери по похищенной злодеем дочери образовали волшебное "лебединое озеро". Заклятие может быть разрушено только верной любовью молодого человека, но если обет вечной любви нарушится, она навсегда останется лебедем. В четырёх картинах балета чередуются реальные и фантастические картины. Празднуя своё совершеннолетие в дворцовом парке, принц Зигфрид веселится среди друзей, однако пролетевшая над парком стая лебедей манит его за собой. В лесу, на берегу озера среди девушек-лебедей принц находит Одетту, королеву лебедей с короной на голове. Покорённый её красотой и потрясённый её рассказом о преследованиях злым хозяином озера Ротбартом, Зигфрид клянётся Одетте в вечной любви. На балу в замке, по велению матери Зигфрида, он должен выбрать себе невесту. Самые первые красавицы танцуют перед ним. Однако принц безучастен, пока не появляется Одиллия, в которой Зигфриду видится Одетта, ей он и отдаёт предпочтение. Поняв, что совершил роковую ошибку, Зигфрид бежит к озеру и молит Одетту о прощении, но не получает его. Срывая с головы Одетты корону (корона спасала Одетту от преследования), Зигфрид бросает вызов Ротбарту, хозяину озера, олицетворяющему в балете образ фатума. Принц надеется, что девушка-лебедь уйдёт с ним в мир людей. Бурные волны разбушевавшейся на озере стихии поглощают Одетту и Зигфрида.

(Автор: Джани Бабаева )

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