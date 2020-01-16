"Кровавый январь" – фильм о трагедии 20 Января

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров CinemaPlus 20 января проведёт бесплатный показ фильма "Кровавый январь", режиссёром которого является Вахид Мустафаев, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Главные роли в фильме исполнили - Небахат Чехре, Фаиг Мирзоев и Азер Айдемир.

Фильм повествует о трагических событиях 20 января 1990 года. Экранное произведение на примере жизни нескольких главных героев отражает борьбу народа за независимость. Непреодолимое желание обретения национальной свободы, готовность пожертвовать жизнью на этом пути являются основным лейтмотивом картины. Основная часть сюжета построена на взаимоотношениях двух братьев - Мехти и Наджафа. Мехти - борец за свободу страны, Наджаф - высший чин КГБ, коммунист, возглавляющий кровавое подавление народного восстания, хотя в душе против этого. У каждого из них своя правда, но одна мать - набожная женщина, которая остается "между двух огней".

Также, в этот день в сети кинотеатров CinemaPlus будут сняты с показа все фильмы комедийного жанра.

Напомним, что ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.

День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали собственными жизнями и возвысились до вершин шехидства.

(Автор: Джани Бабаева )

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