В Баку пройдет премьера оперы в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова

БАКУ /Trend Life/ - В Культурном центре Службы государственной безопасности 17 января в 19.00 пройдет премьера оперы “Mübariz”, посвященной героизму Национального героя Мубариза Ибрагимова и в память о шехидах Карабахской войны, организованной Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения, сообщили Trend Life организаторы.

Автор либретто – поэт Шахин Мусаоглу, музыка – композитор Нармин Нагиева, режиссер-постановщик – заслуженная артистка Инара Бабаева. Партии исполнят – заслуженные артисты Рамиль Гасымов, Джахангир Гурбанов, Сабина Арабли, Турал Агасиев, вокалисты Талех Яхъяев, Шабан Джафаров, Эльчин Ахадзаде и Айдан Гасанова.

Балетмейстер – постановщик – заслуженный артист Джейхун Губадов, художник-постановщик – Фарид Наджафов. В спектакле принимает участие заслуженный коллектив Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, хор имени Джахангира Джахангирова Азербайджанского телевидения и радио ( хормейстер Шахла Алекберова).

Автор идеи проекта директор Mədəniyyət TV Рамиль Гасымов отметил, что в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева о "Тридцатой годовщине трагедии 20 Января" на территории Азербайджанской Республики и за пределами страны будут проведены памятные церемонии, посвященные тридцатой годовщине трагедии 20 Января.

"Проект Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения “Mübariz” направлен на патриотическое воспитание и внесет свой вклад в развитие классического искусства страны. Трагедия 20 января никогда не сотрется из памяти азербайджанского народа. Светлая память о наших шехидах будет жить вечно, она будет вечно жить в сердце азербайджанского народа. Несмотря на весь трагизм кровавых событий 20 января 1990 года, это не смогло ослабить и сломить стремление народа к свободе и независимости, напротив, это еще больше укрепило несгибаемую волю народа, что, в конечном итоге, привело к его победе в этой борьбе. Азербайджан стал независимым государством, находится на пути развития и процветания", - отметил Рамиль Гасымов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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