В Вене представили оригинальные азербайджанские ковры на актуальные темы (ФОТО)

16 января 2020 18:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном центре в Вене (Австрия) открылась выставка ковровых изделий известного азербайджанского художника и скульптора Чингиза Бабаева, сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.

Директор Азербайджанского культурного центра в Вене Лейла Гасымова проинформировала гостей вечера о творческой деятельности Чингиза Бабаева.

Художник создает свои работы в различных направлениях искусства. Наряду с тем, что Чингиз Бабаев - художник и скульптор, он также является дизайнером по коврам, мастером ювелирного дела и восковых фигур. Было отмечено, что современный подход к искусству национального ковроткачества вызывает большой интерес, и ковры автора включены в число экспонатов Азербайджанского национального музея ковра в Баку.

На выставке наряду с коврами, дизайн которых разработал автор, также представлены эскизы и изделия из серебра.

Чингиз Бабаев выразил признательность за организацию экспозиции. Говоря о своих работах, вошедших в экспозицию, он отметил, что при первом взгляде на ковры у зрителей может возникнуть ощущения сходства с древними коврами. Однако, его ковры отличаются содержанием и идеей, отражают актуальные темы современного мира, авторский взгляд на повседневные жизненные проблемы.

На мероприятии был продемонстрирован фильм, посвященный творчеству Чингиза Бабаева.

Выставка продлится до середины февраля.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • В Вене представили оригинальные азербайджанские ковры на актуальные темы (ФОТО)
  • В Вене представили оригинальные азербайджанские ковры на актуальные темы (ФОТО)
  • В Вене представили оригинальные азербайджанские ковры на актуальные темы (ФОТО)
  • В Вене представили оригинальные азербайджанские ковры на актуальные темы (ФОТО)
  • В Вене представили оригинальные азербайджанские ковры на актуальные темы (ФОТО)
  • В Вене представили оригинальные азербайджанские ковры на актуальные темы (ФОТО)
  • В Вене представили оригинальные азербайджанские ковры на актуальные темы (ФОТО)
  • В Вене представили оригинальные азербайджанские ковры на актуальные темы (ФОТО)
  • В Вене представили оригинальные азербайджанские ковры на актуальные темы (ФОТО)
  • В Вене представили оригинальные азербайджанские ковры на актуальные темы (ФОТО)
  • В Вене представили оригинальные азербайджанские ковры на актуальные темы (ФОТО)
  • В Вене представили оригинальные азербайджанские ковры на актуальные темы (ФОТО)
  • В Вене представили оригинальные азербайджанские ковры на актуальные темы (ФОТО)
  • В Вене представили оригинальные азербайджанские ковры на актуальные темы (ФОТО)
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