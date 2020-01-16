Баку объединяет AC/DC, Metallica, Nirvana, Aerosmith, Rammstein, Led Zeppelin …

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 15 февраля в 19.00 вновь пройдет очередное потрясающее музыкальное шоу оркестра IP Orchestra Azerbaijan под управлением известного российского музыканта, дирижера, композитора из Санкт-Петербурга Игоря Пономаренко, сообщает Trend Life.

Игорь Пономаренко неоднократно давал концерты в Баку, каждый раз при аншлаге и с большим успехом. В этой концертной программе под названием "Легендарные рок хиты" будут представлены композиции всемирно известных групп, среди которых AC/DC, Metallica, Nirvana, Aerosmith, Green Day, Placebo, Blur, Corn, Rammstein, Queen, Mor ve ötesi, Led Zeppelin, Би 2, Zemfira, Marlin Manson, Cranberries и другие. Специальным гостем вечера станет заслуженный артист, исполнитель на таре Шахрияр Иманов.

Цена билетов от 20 до 80 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.