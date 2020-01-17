Мугам от поколения к поколению – концерт в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку в 19.00 18 февраля будет представлена концертная программа "Muğam dünyamıza səyahət" (Путешествие в наш мир мугама), сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

Азербайджанский мугам включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008).

На вечере выступят народная артистка Азербайджана Гюльянаг Мамедова и ее студенты – Нурана Танрывердиева, Равана Велиева, Сума Тапдыгова, Рустам Рустамзаде, Теймур Азиз, Мурад Гаджиев, Гамза Гасанов, Малахат Махмудова, Ибрагим Гасанов, Чинара, заслуженный учитель Газанфар Аббасов и его студенты - заслуженный артист Нахчыванской Автономной Республики Зюльфугар Махмудов, лауреаты телевизионного конкурса "Мугам" Сабина Арабли, Насир Атапур, Мурад Рустамзаде, дипломанты конкурса "Мугам" Нушаба Керимова, Асим Аббасов, Алисафа Гасымов, Ульвия Мамедзаде, Фарид Алиев, Марад Кенгерли, а также заслуженная артистка Нурия Гусейнова и ее ученики – Нурлана Керимова, Фидан Рагимова, Севиндж Абидинова, Гюльгюн Джумазаде, Нурлан Насибли, Василя Гулиева, Телли Абилова, Аслан Абдуллаев, Мурад Мурадов, Ибрагим Гасанов, Нурлан Салахов и другие.

Цена билетов 20-50 манатов. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

(Автор: Джани Бабаева )

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