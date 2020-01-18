Бакинский шёпот кямана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Звук кяманчи – это изумительный звук одного из элементов восточной культуры, отличающегося своеобразностью и особой красотой, веками очаровывающей людей тонкостью и яркостью мелодий.

В Международном центре мугама в Баку состоялся авторский концерт "Шёпот камана" (Kaman pıçıltısı) студента второго курса Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, Президентского стипендиата, лауреата международных конкурсов, исполнителя на кяманче Джахандара Ханларова, сообщает Trend Life.

Вечер был организован кафедрой "Исполнительство на народных музыкальных инструментах" факультета "Музыкальное искусство" Государственного университета культуры и искусств. На концерте прозвучали прекрасные образцы народной музыки и произведения композиторов, исполненные на одном из древних азербайджанских музыкальных инструментов - кяманче.

Джахандар Ханларов и его педагог, заслуженный артист, профессор Мирназим Асадуллаев вместе исполнили народную песню "Gül açdı", в сопровождении Афшина Ализаде (фортепиано), Ниджата Пашазаде (бас-гитара) и Билала Гасанова (ударные инструменты).

Молодой исполнитель также обратился к творчеству Гаджи Ханмамедова, Васифа Адыгезалова, Сиявуша Керими, исполнил композицию "Баяты-Шираз" и народные песни.

Отметим, что Международный центр мугама постоянно проводит совместные концерты с Азербайджанским государственным университетом культуры и искусств, со средней специальной музыкальной школой имени Бюльбюля, а также музыкальными школами, находящимися в подчинении Главного Управления культуры города Баку. Целью проведения совместных концертов является адаптация юных талантов к культуре сцены и повышение уровня профессионального и исполнительского мастерства.

(Автор: Джани Бабаева)

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