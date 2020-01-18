В Гяндже пройдет молодежный конкурс искусств "Кубок Кяпаза 2020" (ФОТО)

18 января 2020 13:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинском государственном драматическом театре пройдет 26 января пройдет молодежный конкурс искусств "Кубок Кяпаза 2020", организованный Союзом молодежи (СМА) и Ассоциацией танца (АТА) при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Jam Group, сообщает Trend Life.

Конкурс проводится в возрастных категориях: бейби (6 лет), дети (7-10 лет), юниоры (11-15 лет), взрослые (16 лет и старше).

"Пятый год подряд мы проводим соревнование на Кубок Кяпаза. Нам нужно развивать наше искусство в регионах и поощрять талантливую молодёжь, помогать воплощать мечты, стимулировать их развитие. Молодёжь - это наше будущее и наши последователи. Главная цель проекта - дать возможность подрастающему поколению продемонстрировать свое мастерство, соревнуясь друг с другом на различных проектах в городах и регионах нашей страны. Желаем всем участникам конкурса удачи!", - отметил президент АТА и заместитель председателя СМА Азиз Азизов.

Контактные номера для участия в конкурсе:

Az.gencler@mail.ru
+994124971236
+994502502293
+994557079002

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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  • В Гяндже пройдет молодежный конкурс искусств "Кубок Кяпаза 2020" (ФОТО)
  • В Гяндже пройдет молодежный конкурс искусств "Кубок Кяпаза 2020" (ФОТО)
  • В Гяндже пройдет молодежный конкурс искусств "Кубок Кяпаза 2020" (ФОТО)
  • В Гяндже пройдет молодежный конкурс искусств "Кубок Кяпаза 2020" (ФОТО)
  • В Гяндже пройдет молодежный конкурс искусств "Кубок Кяпаза 2020" (ФОТО)
  • В Гяндже пройдет молодежный конкурс искусств "Кубок Кяпаза 2020" (ФОТО)
  • В Гяндже пройдет молодежный конкурс искусств "Кубок Кяпаза 2020" (ФОТО)
  • В Гяндже пройдет молодежный конкурс искусств "Кубок Кяпаза 2020" (ФОТО)
  • В Гяндже пройдет молодежный конкурс искусств "Кубок Кяпаза 2020" (ФОТО)
  • В Гяндже пройдет молодежный конкурс искусств "Кубок Кяпаза 2020" (ФОТО)
  • В Гяндже пройдет молодежный конкурс искусств "Кубок Кяпаза 2020" (ФОТО)
  • В Гяндже пройдет молодежный конкурс искусств "Кубок Кяпаза 2020" (ФОТО)
  • В Гяндже пройдет молодежный конкурс искусств "Кубок Кяпаза 2020" (ФОТО)
  • В Гяндже пройдет молодежный конкурс искусств "Кубок Кяпаза 2020" (ФОТО)
  • В Гяндже пройдет молодежный конкурс искусств "Кубок Кяпаза 2020" (ФОТО)
  • В Гяндже пройдет молодежный конкурс искусств "Кубок Кяпаза 2020" (ФОТО)
  • В Гяндже пройдет молодежный конкурс искусств "Кубок Кяпаза 2020" (ФОТО)
  • В Гяндже пройдет молодежный конкурс искусств "Кубок Кяпаза 2020" (ФОТО)
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