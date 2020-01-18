Дворец Ширваншахов озарился духовным миром Нигяр Гасанзаде (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В древней части Баку - Ичери шехер, во Дворце Ширваншахов состоялся прекрасный творческий вечер известной поэтессы Нигяр Гасанзаде, сообщает Trend Life. Вечер был организован Музейным центром "Ичеришехер".

На открытии директор Музейного центра "Ичеришехер" Амина Меликова подчеркнула, что 2020 год для Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" очень значимый. 20 лет назад, в ноябре 2000 года, Ичери шехер был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с Дворцом Ширваншахов и Девичьей башней.

"Сегодняшнее наше мероприятие посвящено поэзии. Проведение поэтического вечера в стенах Дворца Ширваншахов не случайно, ведь еще XV веке здесь проходили вечера, на которые собирались ученые, философы, представители искусства", - сказала Меликова, дав высокую оценку творческой деятельности Нигяр Гасанзаде.

Далее слово было передано музыки и поэзии. Вначале под звуки канона, тара и кяманчи заслуженные артистки Азербайджана Усния Мурватова, Гюльзар Гурбанова, Мунаввар Алиева прочитали произведения, гармонично сочетая мягкость поэтических фраз, глубину чувств и тонкую лирику духовной поэзии.

Нигяр Гасанзаде выразила признательность всем гостям мероприятия, среди которых были видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства, за внимание к ее творчеству.

"Моя душа и сердце всегда бьется с моей Родиной, страной, народом. На вечере я поделюсь с вами самыми сокровенными, глубокими чувствами и мыслями", - сказала Гасанзаде, представив гостям свои произведения "Приходит день", "Есть люди ножницы…", "Ты меня никогда не отпустишь", "Эй, давай искусаем друг друга" и другие.

Интересно, что выстпуление Нигяр Гасанзаде сочеталось с декламацией стихов Уснии Мурватовой, Гюльзар Гурбановой и Мунаввар Алиевой, поэтических произведений на азербайджанском языке.

По признанию Нигяр Гасанзаде, в этот вечер в зале присутствовал ее самый главный слушатель – сын Амир, который вдохновил ее на создание серии стихов. Вместе с ним она также также прочитала стихотвроение "Посвящение сыну".

Вечер прошел в атмосфере духовности, единения с музыкой и поэзией, произведения поэтессы словно пропускали слушателей в пространство, где царит умиротворение, где можно созерцать гармонию и красоту, которые соединяются с музыкой и поэзией. Зрители наслаждались каждым стихотворением, где каждое слово, каждая строчка были наполнены глубоким смыслом, переживаниями, богатством внутреннего мира автора.

Отметим, что Нигяр Гасанзаде - член Союза писателей Азербайджана, член Международного литературного общества РЕN, лауреат национальной премии "Хумай", руководитель проекта SÖZ, который реализуется при поддержке Министерства культуры Азербайджана. В 2000-2014 годах Нигяр Гасанзаде жила и работала в Лондоне. Она неоднократная участница международных поэтических фестивалей и литературных вечеров в Европе. Стихи были переведены и публиковались на страницах литературных изданий Великобритании, Германии, Италии, Турции, США, Канады, Австралии, Польши, Венгрии, России, Израиля, Египта. Произведения вошли в антологию Russian Women Poets, вышедшую как один из выпусков журнала Modern Poetry in Translations в Великобритании (редактор – профессор Валентина Полухина), а также в антологию 70 русских женщин-поэтов XX века – Russian Women Poets (издательство Carcanet, США). Ее имя было включено в список 10-ти лучших зарубежных поэтов 2009 года, проживающих в Великобритании. Сочинения Нигяр Гасанзаде в авторском исполнении вошли в аудиоархивы Британской библиотеки.

(Автор и фото - Джани Бабаева)

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