В Баку прошла церемония награждения победителей конкурса "20 Января – День влюбленных в свободу" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" в Баку прошла итоговая выставка и церемония награждения конкурса "20 Января – День влюбленных в свободу" (Azadlıq aşiqləri günü-20 Yanvar), организованная Азербайджанской государственной художественной галереей и Центром искусств "Хатаи" при содействии Министерства культуры Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио", Исполнительной власти Хатаинского района и Союза художников Азербайджана. Мероприятие посвящено 30-й годовщине трагических событий 20 Января.

На открытии директор Государственной художественной галереи Галиб Гасымов, секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов и народный художник Ариф Гусейнов, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Азизов рассказали о важности реализации проекта, который направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Было отмечено, что события 20 Января вошли в историю борьбы за независимость Азербайджана как героическая страница и превратились в символы независимости и суверенитета нашей республики. В этот день азербайджанский народ, продемонстрировав волю к свободе, показал всему миру свою гордость, боевой дух. В конкурсе приняло участие около 400 детей, которые представили около 600 работ. Для итоговой выставки было выбрано 210 работ, лучшие отмечены дипломами.

Напомним, что ввод в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии. По официальным данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, следствием было установлено, что в результате этого преступления погибло 132 человека, было ранено 612 человек, 841 человек был незаконно арестован. Уничтожено 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

(Автор: Вугар Иманов)

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