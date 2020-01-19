В Баку открылась выставка "Помните! Всегда! Не забывайте!" (ФОТО)

19 января 2020 16:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Музее независимости Азербайджана открылась выставка “Xatırlayın! Yaşadın! Unutmayın!”, посвященная 30-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Trend Life.

В экспозиции представлены работы народного художника Ашрафа Гейбатова и заслуженного деятеля искусств Сары Намитоковой-Манафовой, около пятидесяти фотографий трагических событий 20 Января фотографов Таира Джафарова, Сянана Алескерова, Рауфа Умудова, Олега Литивина и Асима Талыбова, около шестидесяти личных вещей жертв кровавой бойни 20 Января из архива музея. На вечере был презентован альбом “Xatırlayın! Yaşadın! Unutmayın!”, созданный из коллекции музея, автором проекта которого является министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев.

Выступившие заместитель министра культуры Рафиг Байрамов, временно исполняющий обязанности исполнительного директора музея Сади Мирсеибли отметили, что трагедия 20 Января никогда не сотрется из памяти азербайджанского народа. Светлая память о наших шехидах будет жить вечно, она будет вечно жить в сердце азербайджанского народа. Этот день увековечен в нашей исторической памяти как день глубокой скорби, и, одновременно национальной гордости и школы героизма. Своими воспоминаниями подеялись отец шехида 20 Января Агабека Новрузова – Огтай Новрузов, сестра шехида Азера Алекберова – Сяда Алекберова, двоюродный брат шехида Ильхама Аллахвердиева – Эмиль Алиев и дргуие. 20 Января стал днем борьбы и нравственной победы на пути, ведущем нас к независимости, свободе, восстановлению национально-духовных ценностей.

Напомним, что ввод в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии. По официальным данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, следствием было установлено, что в результате этого преступления погибло 132 человека, было ранено 612 человек, 841 человек был незаконно арестован. Уничтожено 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • В Баку открылась выставка "Помните! Всегда! Не забывайте!" (ФОТО)
  • В Баку открылась выставка "Помните! Всегда! Не забывайте!" (ФОТО)
  • В Баку открылась выставка "Помните! Всегда! Не забывайте!" (ФОТО)
  • В Баку открылась выставка "Помните! Всегда! Не забывайте!" (ФОТО)
  • В Баку открылась выставка "Помните! Всегда! Не забывайте!" (ФОТО)
  • В Баку открылась выставка "Помните! Всегда! Не забывайте!" (ФОТО)
  • В Баку открылась выставка "Помните! Всегда! Не забывайте!" (ФОТО)
  • В Баку открылась выставка "Помните! Всегда! Не забывайте!" (ФОТО)
  • В Баку открылась выставка "Помните! Всегда! Не забывайте!" (ФОТО)
  • В Баку открылась выставка "Помните! Всегда! Не забывайте!" (ФОТО)
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