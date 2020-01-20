Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)

20 января 2020 13:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре прошел литературно-музыкальный вечер с участием известных музыкантов и поэтов, посвященный 30-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Trend Life.

На открытии минутой молчания была почтена память жертв трагедии 20 Января. Ведущий вечера, актер Гусейнага Асланов, поэты Айуб Гияс, Салим Бабуллаоглу, Шахрун Сулейманлы и Фарид Гусейни прочитали стихотворения на тему Январской трагедии. В исполнении Молодежного камерного оркестра под руководством дирижера, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова прозвучали произведения азербайджанских и европейских классиков. На вечере были также представлены выступления таристов Исмаила Зульфугарова, Аслана Новрасли, лауреатов международных конкурсов Вюсала Айдемирова и Ибрагима Мамедова, дипломанта республиканских и международных конкурсов Ниджата Масимова.

Ввод в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии. в В результате этого преступления погибло 147 человек, были ранены 744 человека, 841 человек был незаконно арестован. Уничтожено 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества. В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали собственными жизнями и возвысились до вершин шехидства. День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
  • Музыка и стихи…Боль Январской трагедии…(ФОТО)
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