В Международном центре мугама состоялся показ композиции "30-летний Кровавый январь" (ФОТО)

20 января 2020 22:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама с участием добровольцев ASAN состоялся показ композиции "30-летний Кровавый январь", сообщает Trend Life.

Композиция была представлена молодежной организацией "Добровольцы ASAN" в рамках программы Mədəniyyət Carçısı (Вестники культуры). До начала мероприятия добровольцы ASAN посетили Аллею шехидов, где почтили память героев, которые пожертвовав жизнью за свободу, независимость Азербайджана и её территориальную целостность, вписали ярчайшую страницу в нашу историю. Добровольцы возложили на их могилы цветы. Мероприятие продолжилось в Международном центре мугама показом композиции о трагических событиях Кровавого января, когда военные части и боевая техника советской армии без какого-либо объявления вторглись в города Баку и Сумгайыт, а также многие города и районы нашей страны, взяли в блокаду столицу и устрашающей советской военной машиной с особой жестокостью убили сотни мирных жителей. На мероприятии была показана светотеневая композиция, отражающая трагическую историю 20 Января. Эта композиция продемонстрировала вечную скорбь и светлую память наших шехидов, которые своей кровью написав новую историю Азербайджана, стали уроком мужества для будущих поколений.

Напомним, что ввод в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии. В результате этого преступления погибло 147 человек, были ранены 744 человека, 841 человек был незаконно арестован. Уничтожено 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества. В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали собственными жизнями и возвысились до вершин шехидства. День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • В Международном центре мугама состоялся показ композиции "30-летний Кровавый январь" (ФОТО)
  • В Международном центре мугама состоялся показ композиции "30-летний Кровавый январь" (ФОТО)
  • В Международном центре мугама состоялся показ композиции "30-летний Кровавый январь" (ФОТО)
  • В Международном центре мугама состоялся показ композиции "30-летний Кровавый январь" (ФОТО)
  • В Международном центре мугама состоялся показ композиции "30-летний Кровавый январь" (ФОТО)
  • В Международном центре мугама состоялся показ композиции "30-летний Кровавый январь" (ФОТО)
  • В Международном центре мугама состоялся показ композиции "30-летний Кровавый январь" (ФОТО)
  • В Международном центре мугама состоялся показ композиции "30-летний Кровавый январь" (ФОТО)
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