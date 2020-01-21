В Азербайджане объявлен прием песен на "Евровидение 2020"

БАКУ /Trend Life/ - Общественное телевидение и радио Азербайджана (İTV) объявило о приеме песен на Международный конкурс "Евровидение 2020", сообщает Trend Life.

Общественное телевидение Азербайджана является национальным вещателем конкурса песни "Евровидение". По условиям организаторов конкурса - Европейского вещательного союза, максимальный хронометраж композиции - 3 минуты.

Песню, авторами которой могут быть как отечественные, так и зарубежные композиторы нужно отправить до 7 февраля 2020 года на электронный адрес eurovision2020@itv.az или в WhatsApp на номер +99450 235-85-65.

Конкурс "Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая 2020 года в "Ahoy Arena".

Напомним, что 16 сентября 2019 года было официально подтверждено участие Азербайджана в конкурсе песни "Евровидение-2020".

(Автор: Джани Бабаева)

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