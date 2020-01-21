Определились победители Международного конкурса "Надежда" в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел традиционный Международный конкурс искусств "Надежда", организованный Союзом молодежи (СМА) и Ассоциацией танца (АТА) при поддержке Министерства культуры Азербайджана и JamGroup, сообщает Trend Life. В конкурсе участвовали представители из регионов Азербайджана, а также России, Турции и Грузии.

"Поздравляем всех участников, желаю им дальнейших творческих успехов. Хотелось бы выразить отдельную благодарность художественным руководителям за их терпение и труд, который они вложили в своих учеников, воспитав таких талантливых, способных детей и подростков. Огромное спасибо нашим судьям за их справедливые решения и неоценимый вклад в развитие искусства в нашей стране", – отметил президент АТА и член правления СМА Азиз Азизов.

Соревнования прошли по возрастным категориям: дети до 6 лет, дети с 7 до 10 лет, подростки с 11 до 15 лет, взрослые от 16 и старше. Конкурсанты соревновались по направлениям - спектакль, художественное исполнение, болливуд, сlassic dance, show dance, folk show, folk etnika, folk stayl, балабан, балалайка, кяманча, гармонь, тар, канон, ашуг, народные инструменты, хор, народные песни, вокал, эстрадный вокал, академический вокал, кларнет, инструментал, скрипка, фортепиано,



В целях объективности во время выступления не назывались участники, студии или школы. Лучшие были определены по регистрационному номеру.

Среди победителей – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли, Гимназия искусств при Азербайджанской национальной консерватории, Музыкальный колледж имени Асафа Зейналлы, группы и ансамбли – "Heart beat", "The Legend", "Simurq", "Jam SS", "Бута", "Kamerton", Музыкальные школы - №1 имени Сулеймана Алескерова, №2, №9 имени Джаббара Гаръягдыоглу, №13 имени Саида Рустамова, №17, №21 имени Мстислава и Леопольда Ростроповичей, №22 имени Ниязи, №24, №28, №34, №35 имени Георгия Шароева, №37, Детская школа искусств Шеки, Детская музыкальная школа села Гюльаблы Агдамского района, Дома культуры посёлка Мушфигабад, Творческая академия Айбениз Гашимовой, Детская музыкальная школа имени Ровшана Гараева села Хан Гервенд Горанбойского района, Народный ансамбль танца республиканского физико-математического лицея "Барс", Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа" поселка Чистоозерный Каменского района, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа" города Каменск-Шахтинский, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Старостаничный центр эстетического воспитания детей Каменского района", Муниципалитета İzmir Toki Karşıyaka, колледжа Yirmi Birinci Yüzyıl Karşıyaka и другие.



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(Автор: Вугар Иманов)

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