WORLD OF DANCE – азербайджанский танцор в жюри международного проекта (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский танцор, выпускник Бакинской академии хореографии, победитель и обладатель Гран-при международных конкурсов Фарид Казаков вошел в состав жюри Российского открытого конкурса-фестиваля хореографического искусства "WORLD OF DANCE". Об этом сообщил Trend Life сам Казаков.

Конкурс-фестиваль хореографического искусства "WORLD OF DANCE" прошел в Москве в Академии акварели и изящных искусств. В нем приняли участие творческие коллективы и солисты со всей России, а также из Турции и других стран.

Наряду с тем, что Фарид Казаков был в составе жюри, он выступил на открытии конкурса с хореографическим номером из своего моноспектакля "Энуэмент".

Также Казаков провел открытый мастер-класс на тему "Основа классического танца и введение в гимнастику".

"Я, как никто другой, понимаю, каково это - выступать на конкурсах, и какое волнение испытывают его участники. Хотя в этот раз я не был в числе конкурсантов, но волновался не меньше них, так как выступали мои воспитанники. Они очень достойно справились со своей задачей. Вообще, я очень рад делиться своим опытом и знаниями с юными артистами. В нашей профессии очень важен процесс обмена и передачи знаний. Нужно всегда совершенствоваться и развивать себя с помощью подобных мастер-классов и творческих встреч", - подчеркнул Фарид Казаков.

Танцор выразил признательность организаторам конкурса, и обсудил возможность проведения подобного проекта в Азербайджане.

"Для меня в первую очередь важно творческое развитие азербайджанской молодёжи. Сейчас я веду переговоры с организаторами о проведении международного конкурса в Баку. Я очень надеюсь, что запланированные нами планы воплотятся в жизнь, и юные азербайджанские артисты вновь докажут своё превосходство на международной арене", - сказал он.

Напомним, что Фарид Казаков является руководителем школы гимнастики и танца "Олимп Граций" в Москве и главным тренером школы гимнастики и танца "Zabradance" в Баку.

(Автор: Джани Бабаева)

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