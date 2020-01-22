В Баку оригинально отметят юбилей Алмаз Мустафаевой – от "Sehirli xalat" до роли мальчиков (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя 25 января в 19.00 пройдет вечер, посвященный 70-летию заслуженной артистки Азербайджана Алмаз Мустафаевой, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В данное время идут репетиции над оригинальным театрализованным представлением "Алмаз в 70 карат", который ставит режиссер театра, заслуженный артист Ниджат Кязымов и художник Мустафа Мустафаев. В юбилейном вечере примет участие весь коллектив театра. Будут представлены фото и видеоматериалы творческой жизни юбиляра, которая 50 лет жизни посвятила ТЮЗу.

Алмаз Мустафаева родилась 1 октября 1949 года в Агдаме. Ее первая роль в кино –Сакина в культовой картине Алисаттара Атакишиева "Sehrli xalat" (Волшебный халат, 1964) принесла ей популярность. Тогда ей было всего 15 лет. Пройдя трехлетние курсы на киностудии "Азерфильм" у режиссера Джаннет Салимовой под руководством легендарного Адиля Искендерова, уже в 19 летнем возрасте стала работать помощником режиссера. В 1970 году была помощником режиссера в еще одном культовом фильме Тофига Тагизаде "Yeddi oğul istərəm..." (Семеро сыновей моих). С этого же года и по сей день работает в Азербайджанском государственном театре юного зрителя. Завидная преданность родному коллективу! Интересно, что первые девять на сцене театра она играла в основном роли мальчиков – это были образы: Баладжа (Mənim mehriban balam. Мой веселый мальчик), Рамо (Əlvida, Hindistan. Прощай, Индия), Эльдар (Sehrli yaylıq. Волшебный платок), Садиг (Mənim nəğməkar bibim. Моя певучая тетя), Ахмед (Tamahkar. Ненасытный). Этому способствовал миниатюрный рост актрисы и большой талант. Причем, 6-летнего мальчика в "Mənim mehriban balam" она сыграла в возрасте 23 лет, что вошло в историю театрального искусства. За свою творческую жизнь сыграла в более десяти фильмах, среди которых "Лев ушел из дома", "Джаваншир", "Улыбка актрисы" и около тридцати спектаклях. Дети актрисы также работают в сфере театрального искусства: Мустафа Мустафаев – художник, Турал Мустафаев – режиссер. Ее супруг Вагиф Мустафаев в свое время был единственным художником – модельером в Азербайджане в сфере театра и кино.

(Автор: Вугар Иманов)

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