"Эхо советского Азербайджана. Ковер. Вышивка. Плакат" – выставка в Москве

БАКУ /Trend Life/ - В Москве (Россия) в Государственном музее Востока с 5 февраля по 1 марта 2020 года пройдет выставка "Эхо советского Азербайджана. Ковер. Вышивка. Плакат", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт музея.

Экспозицию представит Музей Востока совместно с Азербайджанским национальным музеем ковра.

Центральная тема выставки - ковры и вышивки 1920–1970 годов с изобразительными мотивами советского периода из собрания Азербайджанского национального музея ковра и Государственного музея Востока. Экспозиция расскажет о феномене влияния исторических катаклизмов на декоративно-прикладное искусство.

На выставке будет представлено 40 экспонатов - ковры 1920–1970-х годов из собрания Азербайджанского национального музея ковра, ковры, революционные вышивки и эскизы к ним 1920–1930 годов из собрания Государственного музея Востока, плакаты из коллекции Фонда Марджани (Москва).

(Автор: Джани Бабаева)

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