"Азербайджанская свадьба" может войти в Книгу рекордов Гиннесса (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Композиция миниатюрного типа "Азербайджанская свадьба" (Azərbaycan toyu), нарисованная на стене Музея истории и этнографии Шамкирского района может войти в Книгу рекордов Гиннесса, сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана. Композиция уже прошла два отборочных этапа для внесения в Книгу рекордов Гиннесса
Произведение создано художником Фарманом Гусейновым на 73 кв.м. темперными красками (темпера — водоразбавляемые краски, приготовляемые на основе сухих порошковых пигментов. Одна из старейших красок, которая использовалась в Древнем Египте) на протяжении 2016 года.
В композиции отражены древние азербайджанские свадебные традиции с литературно-поэтическими и музыкальными сюжетами, Шамкирской крепостью, ашугами и музыкантами, преподнесением подарков от семей жениха и невесты, караваном и расцветом весенней природы, пением птиц и зарождения новой жизни.
Проект направлен на пропаганду древнего национального наследия, традиций и обычаев.
(Автор: Вугар Иманов)
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