Впервые в Баку живописно-пластическое повествование о Фриде Кало (ВИДЕО, ФОТО)

23 января 2020 15:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку 9 февраля в 20.00 легендарный фламенко-спектакль "Фрида" знаменитого театра Fabrica de Tobacco выступит в концертном зале Оперной студии в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life. Спетакль будет показан в рамках юбилейного 10-летнего тура.

Спектакль "Фрида" посвящен мексиканской художнице Фриде Кало (1907-1954гг.), чье творческое наследие, личность и трагическая биография вдохновили автора на создание этой постановки. Имя Фриды Кало – навсегда вписано в историю мирового искусства. Еще совсем юной она соприкоснулась со смертью и… вновь родилась, но уже как самобытный художник. Будучи прикованной к постели, она стала создавать свою собственную жизнь, воплощающего на холсте свою боль, любовь, страхи, желания, разочарования, мечты...

Автор идеи, режиссер-постановщик, она же главный исполнитель, танцовщица фламенко – Наталья Зайкова. Многолетние наработки, эксперименты в области танца, огромный интерес к мексикано-испанской культуре, вылились в создание этого спектакля.

..Живописно-пластическое музыкальное повествование, идущее со сцены, причудливо переплетает горе и радость, жизнь и смерть, боль и веселье. Во время этого задевающего своей откровенностью рассказа, словно отголоски прошлого или образы настоящего возникают видео-проекции картин Кало, которые еще больше усиливают впечатление от действия. Открытым ярким цветам в картинах вторят живописные наряды Натальи. Каждый цвет имеет свое значение, несет свое послание...
В эстетическом единстве раскрываются новые грани танца, преодолевающего собственные границы, и живописи, в которой звучат ритмы фламенко.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az. Телефон для справок: 0513033540

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Впервые в Баку живописно-пластическое повествование о Фриде Кало (ВИДЕО, ФОТО)
  • Впервые в Баку живописно-пластическое повествование о Фриде Кало (ВИДЕО, ФОТО)
  • Впервые в Баку живописно-пластическое повествование о Фриде Кало (ВИДЕО, ФОТО)
  • Впервые в Баку живописно-пластическое повествование о Фриде Кало (ВИДЕО, ФОТО)
  • Впервые в Баку живописно-пластическое повествование о Фриде Кало (ВИДЕО, ФОТО)
  • Впервые в Баку живописно-пластическое повествование о Фриде Кало (ВИДЕО, ФОТО)
  • Впервые в Баку живописно-пластическое повествование о Фриде Кало (ВИДЕО, ФОТО)
  • Впервые в Баку живописно-пластическое повествование о Фриде Кало (ВИДЕО, ФОТО)
  • Впервые в Баку живописно-пластическое повествование о Фриде Кало (ВИДЕО, ФОТО)
  • Впервые в Баку живописно-пластическое повествование о Фриде Кало (ВИДЕО, ФОТО)
  • Впервые в Баку живописно-пластическое повествование о Фриде Кало (ВИДЕО, ФОТО)
  • Впервые в Баку живописно-пластическое повествование о Фриде Кало (ВИДЕО, ФОТО)
  • Впервые в Баку живописно-пластическое повествование о Фриде Кало (ВИДЕО, ФОТО)
  • Впервые в Баку живописно-пластическое повествование о Фриде Кало (ВИДЕО, ФОТО)
  • Впервые в Баку живописно-пластическое повествование о Фриде Кало (ВИДЕО, ФОТО)
  • Впервые в Баку живописно-пластическое повествование о Фриде Кало (ВИДЕО, ФОТО)
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