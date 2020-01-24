В Италии представлено произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО, ВИДЕО)

24 января 2020 12:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Италии, в Удине, состоялась премьера музыкального произведения азербайджанской пианистки и композитора Кямали Ализаде, посвященного азербайджанскому городу Шуша, который с 8 мая 1992 года находится под оккупацией вооруженных сил Армении.

Как сообщила Trend Life Кямаля Ализаде, в театре Palamostre города Удине состоялось выступление известного чешского квартета "Pražak Quartet". Наряду с известным музыкальным коллективом на сцене выступили азербайджанская пианистка и композитор Кямали Ализаде и ее супруг итальянский композитор и музыковед Стефано Мускаритоло.

"Музыкальное произведение, которое я посвятила азербайджанскому городу Шуше, прозвучало в моем исполнении на фортепьяно, в сопровождении Стефано Мускаритоло на электрогитаре и квартета "Pražak Quartet". Публика с большим воодушевлением прослушала произведение и встретила его бурными аплодисментами", - рассказала Ализаде.

Также на концерте в исполнении квартета "Pražák Quartet" и Кямали Ализаде прозвучала двойная фуга Стефано Мускаритоло на тему "Сары гялин" и еще одно сочинение Мускаритоло на тему произведений легендарного гитариста Джими Хендрикса.

Наряду с сочинениями Кямали Ализаде и Стефано Мускаритоло квартет "Pražák Quartet" исполнил сочинения Франца Шуберта, Людвига ван Бетховена.

Концерт сопровождался восторженными овациями со стороны зрительного зала.

Напомним, что Кямаля Ализаде с отличием окончила Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли (класс Арифа Меликова). В 2006 она получила приглашение в Модену (Италия), где прошла стажировку в классе профессора Антонио Джакометти. Является неоднократным победителем различных музыкальных конкурсов.

Кямаля Ализаде - автор симфонической и камерной музыки. Ее произведения исполняли в Голландии, Новой Зеландии, Италии, США, Китае, Японии.

Вместе с супругом - итальянским композитором и музыковедом Стефано Мускаритоло Кямаля Ализаде в качестве художественного руководителя и координатора реализовала многочисленные проекты как в Азербайджане, так и за рубежом.

(Автор: Джани Бабаева )

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  • В Италии представлено произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Италии представлено произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Италии представлено произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Италии представлено произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Италии представлено произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Италии представлено произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Италии представлено произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Италии представлено произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Италии представлено произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Италии представлено произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Италии представлено произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Италии представлено произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Италии представлено произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Италии представлено произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Италии представлено произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Италии представлено произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Италии представлено произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Италии представлено произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Италии представлено произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Италии представлено произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО, ВИДЕО)
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