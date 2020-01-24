Юбилей кларнетиста Вели Гадимова отметили концертной программой (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама и Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения провели вечер, посвященный 80-летию кларнетиста, народного артиста Азербайджана Вели Гадимова (12.01.1940 -15.04.2009), сообщает Trend Life.

На открытии доктор философии по искусствоведению Саадет Тахмиразгызы рассказала о жизни и творчестве Вели Гадимова, был представлен видеоматериал. Своими воспоминаниями поделились народные артисты Афтандил Исрафилов и Рамиз Гулиев.

Было отмечено, что еще в 14-летнем возрасте Вели Гадимов стал работать в Доме культуры медицинских работников в ансамбле Зейнаб Ханларовой. С 1956 года по приглашению известной исполнительницы Сураи Гачар стал солистом Государственной филармонии имени Муслима Магомаева. С 1970 года в ансамбле Баба Салахова, а с 1983 года – в ансамбле народной артистки СССР Зейнаб Ханларовой был ведущим музыкантом, вместе с коллективами выступал с гастролями во многих странах мира.

В концертной программе выступили народные артисты Тейюб Асланов, Рамиз Гулиев, заслуженные артисты Нурия Гусейнова, Акиф Гурбатов, Тахмираз Ширинов в сопровождении ансамбля народных инструментов "Хатира" имени Ахсана Дадашова Азербайджанского телевидения под управлением народного артиста Адиля Багирова.

(Автор: Вугар Иманов)

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