До конца своих дней на сцене - 75-летие Самандара Рзаева отметят в Баку

25 января 2020 16:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре 28 января состоится показ спектакля "Dəli yığıncağı" ("Сборище сумасшедших"), посвященного 75-летию со дня рождения видного азербайджанского актера театра и кино, заслуженного артиста Азербайджанской ССР Самандара Рзаева, сообщает Trend Life.

В ходе вечера также будет представлена фотовыставка, посвященная творческой деятельности актера.

Самандар Рзаев родился 2 января 1945 года в Агсу. В 1964 году поступил в Азербайджанский государственный институт искусств (ныне – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств), который окончил в 1968 году. Его педагогами были Рза Тахмасиб, Мехти Мамедов, Адиль Искендеров.

С 1968 года актер работал в Азербайджанском государственном драматическом театре (сейчас - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр). На сцене этого театра он играл до конца своих дней.

Актер, который воплощал в себе яркий пример классического актерского мастерства, за свою недолгую творческую жизнь создал множество интереснейших образов. Рзаев был занят в таких спектаклях как "Сборище сумасшедших", "Хайям", "Айдын", "Вагиф", "Уничтоженные дневники", "Летние дни города", "Много шума из ничего" и многих других.

Также зрители хорошо знают актера по работе в кино, Рзаев снялся в таких фильма как "Прадед моего деда", "День рождения", "Бабек", "Дачный сезон", "Украли жениха", "Хочу жениться", "Дома на перекрестке", "Насими", "Последняя ночь детства" и других.

Самандар Рзаев скончался 27 марта 1986 года. Похоронен актёр на Ясамальском кладбище города Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)
Интересное 25 декабря 2019 17:12
Как азербайджанские актеры превращали солончаковые пустоши в плодородные поля (ФОТО)
Культура 2 декабря 2019 14:50
Разговор как по маслу с министром гостеприимства и застолья и капитаном Джавидом - в гостях у МИА Trend (ФОТО)
Интервью 28 ноября 2019 20:07
Синий трактор в Баку – бесплатная фотосессия (ВИДЕО)
Интересное 27 ноября 2019 17:23
В Баку пройдет Неделя Джафара Джаббарлы
Культура 19 ноября 2019 13:13
Большой театральный праздник в Баку (ФОТО)
Культура 30 октября 2019 19:23
Лента новостей
В Баку отметят 90-летие Алибабы Мамедова
Культура 17:10
В Москве состоится премьера оперы ученика Гара Гараева
Культура 17:06
Иранская нефтехимическая компания Парс увеличит производство
Экономика 16:33
Президент Ильхам Алиев поздравил Генерал-губернатора Австралии
Политика 16:31
По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО)
Общество 16:26
Азербайджанская делегация примет участие в зимней сессии ПАСЕ
Политика 16:24
Азербайджанцы не испугались эпидемии в Китае. Телешоу, вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса (ФОТО)
Культура 16:23
SOCAR рассчитала объем полученных дивидендов в 2020 году
Финансы 16:16
"Союзмультфильм": Одним из первых предложение будет сделано Азербайджану
Культура 16:15