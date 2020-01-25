В Москве состоится премьера оперы ученика Гара Гараева

БАКУ/Trend Life/ - В Московском музыкальном театре "Геликон-Опера" 12 февраля состоится российская премьера оперы "Золушка" Леонида Вайнштейна, представителя азербайджанской композиторской школы, ученика знаменитого Гара Гараева, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт театра.

Премьера "Золушки" состоялась в Баку, на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в 1985 году. Спустя 35 лет удивительные превращения и волшебство на сцене "Геликон-оперы" будут созданы при помощи масштабных декораций и современных голографических технологий.

В сюжете оперы, написанной по мотивам легендарной сказки Шарля Перро, добро и красота побеждают зло и зависть. Гостеприимный Сказочник вовлечет зрителей всех возрастов в увлекательную игру. Зрители увидят оживающие предметы: тыква превратится в сверкающую карету, мыши - в прекрасных лошадей, Золушка в Принцессу, а каждая гостья театра сможет примерить хрустальную туфельку.



Режиссер-постановщик оперы - Илья Ильин, дирижер-постановщик - народный артист Азербайджана Ялчин Адыгезалов.

Леонид Вайнштейн (20 апреля 1945 - 20 июня 1994) - азербайджанский композитор, заслуженный деятель искусств Азербайджана. В 1963 году окончил теоретическое отделение Музыкального училища имени А. Зейналлы (сейчас - Бакинский музыкальный колледж), а в 1968 году - Азербайджанскую консерваторию (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классу композиции Гара Гараева.

Леонид Вайнштейн автор опер, оперетт, оркестровых произведений, балета, музыки к кинофильмам и театральным постановкам.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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