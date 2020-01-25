В Баку отметят 90-летие Алибабы Мамедова

БАКУ/Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку 3 февраля состоится очередной концерт в рамках проекта "Gəncləşən muğam", сообщили Trend Life в пресс-службе Центра. Мероприятие будет посвящено 90-летию народного артиста, корифея искусства мугама Алибабы Мамедова.

"Мугам сегодня молодеет, появляется все больше юных талантливых исполнителей. Масштабы проекта "Gəncləşən muğam" с каждым годом расширяются. В результате реализованных начиная с 2005 года шести концертов были выявлены и представлены широкой общественности десятки юных талантливых исполнителей. Проект прежде всего нацелен на обучение юных талантов тонкостям азербайджанского музыкального искусства - мугама, а также на поддержку и продвижение юных талантов", - говорится в сообщении, распространённом Центром.

Руководители проекта - народный артист, профессор Мансум Ибрагимов, заслуженные артисты – исполнитель на таре Эльчин Гашимов и исполнитель на кяманче Эльнур Ахмедов.

Билеты на концерт можно приобрести на сайте iTicket.az, а также во всех кассах нашего города.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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