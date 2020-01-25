Азербайджанцы не испугались эпидемии в Китае. Телешоу, вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный ансамбль танца выступил с номером “Qaytağı” на Новогоднем гала-концерте Центрального телевидения Китая (CCTV), который ежегодно транслируется в канун Китайского Нового года и занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая просматриваемая телевизионная программа в мире, сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

Новогодние гала-концерты проводятся с 1983 года – это неотъемлемая часть культурной программы каждой китайской семьи, включая этнических китайцев за рубежом, когда жители и граждане Поднебесной собираются в тесном семейном кругу и весело отмечают праздник. Гала-концерт 2019 года собрал более одного миллиарда зрителей, его посмотрели на телеканалах 163 стран мира. В прошлом году Азербайджан представил наш соотечественник из США, цирковой артист Узеир Новрузов.

Китайский новый год (в дословном переводе называется Праздник весны - Чуньцзе) отмечается 25 января. Происхождение этого праздника относится к древним временам; в нынешней форме в нём отражается уважение к мифам, верованиям и традициям, сохранившимся в китайском обществе. Приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшемуся после зимнего солнцестояния (то есть на второе новолуние после 21 декабря). Китайский Новый год часто неофициально называют «лунным новым годом», поскольку он является производным элементом лунно-солнечного китайского календаря, а сама его точная дата определяется на основе лунных фаз. Первый день Нового года начинают с запуска фейерверков и шутих, а также сжигания благовоний. Фейерверки должны отпугнуть злых духов и привлечь в семью дух умиротворения и счастья. По мнению китайцев, в этот первый весенний день происходит пробуждение природы, оживают земля и хранимые ей ростки жизни.

Интересно, что шоу было под угрозой срыва. В десяти городах Китая с 23 января введен карантин из-за вспышки коронавируса. Наиболее сложная обстановка в Ухане, откуда началась эпидемия. Там не ходит общественный транспорт, в город не впускают пассажирские автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций также отменены. Жителям запрещено появляться на улице без масок, не рекомендуется посещать массовые мероприятия. По последним данным, количество погибших превысило сорок человек.

На открытии гала-концерта известные китайские ведущие прочитали очень трогательные стихи на злободневную тему эпидемии "Любовь - это мост": "Вы в безопасности – 1,4 миллиарда человек! Мы должны победить в этой борьбе! Спасибо всем, кто трудится на благо спокойствия в Новый год! Уханьцы, мы вместе преодолеем все трудности!".

Была представлена необыкновенная и разнообразная концертная программа, создавшая по истине праздничную атмосферу, вещание велось с использованием инновационных технологий. Согласно предварительным данным, свыше 460 СМИ из более чем 170 стран и регионов мира сделали специальные репортажи по поводу этого грандиозного шоу. Рейтинги новогоднего гала-концерта 2020 значительно возросли по сравнению с шоу предыдущих лет. Согласно последней неполной статистике, по состоянию на 24:00 24-го числа на площадках новых медиа количество просмотров концерта достигло 1,116 миллиарда, а прямой эфир по телевизору смотрели 589 миллионов человек. Более 560 зарубежных СМИ сообщали о гала-концерте. Кроме того, более 24,62 миллиона человек смотрели прямую трансляцию в YouTube и Facebook.

(Автор: Вугар Иманов)

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