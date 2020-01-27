Алигисмет Лалаев примет участие в престижном Международном театральном фестивале

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению, директор Азербайджанского государственного академического музыкального театра Алигисмет Лалаев примет участие в V Театральной выставке, которая пройдет в рамках 38-го Международного театрального фестиваля "Фаджр" в Иране, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Для участия в мероприятии Алигисмет Лалаев будет находиться в Иране 1-7 февраля 2020 года.

"Считаю, что приглашение на столь престижный фестиваль является проявлением уважения, любви и интереса к театральному искусству Азербайджана. Ранее я уже принимал участие в фестивале "Фаджр в качестве эксперта, а также в составе делегации театра, руководителем которого являюсь. Проекты, которые мы представляли на фестивале, всегда встречались его участниками с большим интересом. По программе предстоящей выставки видно, что фестиваль в Иране станет ярким культурным событием. В ходе мероприятия будут представлены работы известных режиссеров из разных стран мира, видным представителям театрального искусства будет предоставлена возможность рассказать о своих проектах. Я расскажу не только о деятельности Государственного академического музыкального театра, но и в целом о прошлом и настоящем азербайджанского театрального искусства, перспективах его развития", - сказал Алигисмет Лалаев.

(Автор: Джани Бабаева)

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