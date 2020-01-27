Маленькая женщина с характером Наполеона – судьба Сары Ашурбейли (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ни репрессии в отношении близких, ни притеснение ее самой, не смогли сломить Сару Ашурбейли. Другая на ее месте или сломалась бы после стольких испытаний, или озлобилась на весь мир, но Сара Ашурбейли до конца жизни сохраняла доброту и отзывчивость. Однако, когда речь заходила о науке, Сара Ашурбейли становилась твердой и несгибаемой, именно научной деятельности она посвятила всю свою жизнь. Как сообщает Trend Life, об этом сказал потомок Сары Ашурбейли Рамиз Ашурлы.

В Национальном музее истории Азербайджана Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) прошло мероприятие, посвященное памяти видного историка, заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной премии, доктора исторических наук Сары Ашурбейли. Принявшие участие в мероприятии видные ученые, историки, сотрудники музея поделились воспоминаниями о выдающемся ученом.

Директор Национального музея истории НАНА, академик Наиля Велиханлы отметила, что Сара Ашурбейли всегда особо подчеркивала, что является дочерью нефтепромышленника Балабека Ашурбекова.

"Общение с ней у любого человека оставляло глубокое впечатление. Несмотря на то, что у меня с Сарой Ашурбейли была существенная разница в возрасте, это никак не ощущалось на нашем общении, она была очень активная, трудолюбивая и энергичная. Ее исследовательские работы, научные труды об истории Баку до сих пор очень ценятся", - сказала Велиханлы.

Рамиз Ашурлы сопровождал свое выступление демонстрацией фотографий, повествующих о жизни Сары Ашурбейли. Он подчеркнул, что мероприятие приурочено к 115-летию со дня рождения Сары Ашурбейли, однако, в некоторых документах данные о годе ее рождения разняться – в одних указан 1905-й, а в других 1906-й год.

"Сара Ашурбейли прожила очень яркую, интересную жизнь, но в то же время ее судьба была насыщена драматическими, и зачастую трагическими событиями. Она говорила, что часто ей приходилось сталкиваться с людской черствостью, жестокостью, предательством близких. Но, к счастью, друзей у нее было больше чем недоброжелателей. Лятиф Керимов, Микаил Абдуллаев, Ниязи, Зия Буниятов и другие выдающиеся люди водили с ней дружбу. Зия Буниятов был одним из ее близких людей, он являлся редактором всех ее монографий. На юбилее по случаю 90-летия Сары Ашурбейли Буниятов назвал ее маленькой женщиной с характером Наполеона. Он сказал, что ее характер достоин императорского титула", - рассказал Рамиз Ашурлы.

Воспоминаниями о Саре Ашурбейли также поделился профессор, заслуженный работник культуры Али Раджабли. Также на мероприятии были представлены личные вещи Сары Ашурбейли – документы, фотографии, письма, картины и книги.

Отметим, что Сара Ашурбейли родилась 27 января 1906-го года в семье известного нефтепромышленника Балабека Ашурбекова. В 1920-м году, после установления Советской власти в Азербайджане семья Сары Ашурбейли эмигрировала в Турцию. В Стамбуле она обучалась во французском коллеже Святой Жанны д’Арк, который окончила с отличием. В 1925-м году семья вернулась в Баку, и Ашурбейли поступила на историко-филологическое отделение восточного факультета Азербайджанского государственного университета (сейчас – Бакинский государственный университет), который окончила в 1930-м году.

Трудовая деятельность Сары Ашурбейли началась в историко-этнографическом отделе Национального музея истории Азербайджана, где она проработала с 1930-го по 1933-й годы. В 1936-м году был арестован и сослан в Караганду её отец, 13 августа 1937-го года он был приговорён к высшей мере наказания.

В 1941 году Ашурбейли окончила Художественное училище имени Азима Азимзаде. Её дипломная работа называлась "Натюрморт". В октябре 1942-го года арестовали мужа Сары Ашурбейли — Бахрама Гусейнзаде. Его приговорили к расстрелу по тому же обвинению, что и Балабека Ашурбекова, но в 1943-м году расстрел был заменён 10-ю годами лишения свободы.

В 1949-м году она успешно защитила кандидатскую диссертацию в Ленинградском институте востоковедения.

В 1956-м году она стала завотделом средних веков Музея истории Азербайджана, где проработала до 1958-го года. Она получила возможность в полной мере реализовать себя как историк. С 1993-го года до конца жизни Сара Ашурбейли являлась старшим научным сотрудником Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана. Сара Ашурбейли написала около ста статей на историческую тематику для азербайджанской энциклопедии.

Сара Ашурбейли скончалась 17 июля 2001-го года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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