3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)

28 января 2020 15:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Кяпаз (азерб. Kəpəz) - гора в Азербайджане, высота 3066 метров над уровнем моря, наивысшая точка Кяпазского хребта. Горный хребет Кяпаз служит стартом или финишем траверса Муровдагского хребта. Протяженность дуги Кяпаз с северо-востока на северо-запад от поселка Эркеч через высшую точку хребта - Кяпаз до небольшого села Тоганалы составляет 34 км. Хребет Кяпаз - дугообразный, выпуклостью на юг, скалистый водораздел истоков Кюрокчая: левого Ильхыдара с запада и правого Бузлука с юго-востока и расположенных между ними притоками Кюрокчая и системы Семиозерья, образовавшейся после катастрофического землетрясения 1139 года, когда обломки скального массива Кяпаз запрудили в нескольких местах внутренние долины и задержали воды истоков Ахсу (Белая река). Самое значительное из этих озер – Гёйгёль (Голубое озеро) расположено в центре дуги.

Региональный конкурс искусств "Кубок Кяпаза 2020" прошел в Гянджинском государственном драматическом театре, организованный Союз молодежи (СМА) и Ассоциацией танца (АТА) при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Jam Group, сообщает Trend Life.

"Главная цель проекта – раскрытие творческого потенциала подрастающего поколения. Очень важно воспитывать молодежь, научить их проявлять свой талант и помочь им найти свое место в жизни. Я бесконечно благодарю за оказанную нам помощь и поддержку организаторов, художественных руководителей, воспитывающих молодые таланты, и членов жюри, выносящих справедливые решения", - сообщил Trend Life член правления СМА и президент АТА Азиз Азизов:

В конкурсе участвовали коллективы из Гянджи, Шеки, Гёйгёля, Товуза, Мингячевира, Агджабеди, Барды, Сумгайыта и Баку. Конкурс проходил по возрастным категориям - малыши (до 6 лет), дети (7-10 лет), юниоры (11-15 лет), взрослые (от 16 и выше). В жанрах – Bollywood, Show Dance, Folk Etnika, Folk Stayl, в личном и командном зачете.

Среди победителей танцевальные коллективы и ансамбли – "Бута" (участники - Нурай Мамедзаде, Юсиф Аббасов, Фидан Аббасова, Дениз Рамазанлы, Хаджарханым Гасымова, руководитель – Заур Гасымов, "Хадиджа – Товуз" (Гюляр Нуриева, Сиявуш Годжаев, Шафига Годжаева, Гюлай Гасымзаде, Шахана Велиева, руководитель – Ариф Мамедрзаев), "Бахар" (Сакина Мамедова, Эльянур Мехтиева, руководитель – Гюльбениз Иманова), "Хамса" (Марьям Ализаде, Лейла Рзаева, руководитель - Сянан Джавадов), "Алов" (Банучичек Исмайлова, руководитель – Эмиль Панахов), "Сабина" (Ульви Гусейнов, Сяма Гусейнли, Айдан Садыглы, Амин Садыглы, руководитель – Сабина Гасанова), "Ляман" (руководитель – Халиг Алиев), "Гянджа гёнчелери", "Руслан" (руководитель – Исмаил Мамедов), "Нур" (руководитель – Эйваз Алиев), "Туран" (Шамс Атакишиева, Нармин Хагвердиева, Эльджан Юйбеков, руководитель – Эльдар Насирли), "Асса" (руководитель – Гусейн Новрузов), "Азерин" (Али Гулузаде, Фидан Нагиева).

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
  • 3066 метров над уровнем моря. В Гяндже появилась танцующая гора (ФОТО)
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