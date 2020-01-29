"Любовный роман" Оксаны Расуловой станет достоянием общественности (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку 12 февраля состоится презентация фильма "Sevgi romani" (Любовный роман), сообщает Trend Life. Исполнительницей главной роли выступила популярная актриса и танцовщица Оксана Расулова, она также является продюсером проекта. Перед премьерой в социальной сети представлен тизер фильма.

Отметим, что наряду с Расуловой главную роль в романтической кинокартине исполнил Шахрияр Абилов, в фильме также заняты Азер Айдемир, Зюмруд Бадалова, Казым Абдуллаев, Вахид Алиев, Абдулгани Алиев и другие.

Режиссер - постановщик фильма - Вюсал Гаджигадир, режиссеры - Азер Гулиев и Ниджат Мухтаров, продюсер - Оксана Расулова, автор идеи и исполнительный продюсер - Исмаил Багиров, автор сценария - Азер Айдемир, оператор-постановщик Шахмар Сафароглу, художник по гриму - Нура Бабаева, постановщик боевых сцен - Этибар Исаев, художник по костюмам Руфат Балакишиев, художники-постановщики - Гошгар Джалал и Эльгюн Юсифли, главный координатор - Фуад Азизов, координатор - Расеф Мехтиев, постановщик света - Анар Дадашев, фокус-пуллер - Рашад Самед, композитор - Севиндж Агасиева (Sivva), режиссер монтажа - Эмин Мурадов, звукорежиссер - Сеймур Алиев, ассистент оператора - Ульви Аскеров, ассистент режиссера - Диляра Велиева, помощник гримера, художник - Арзу Гасаналиева. Фильм снят "OksiMedia production".

Отметим, что с 13 февраля фильм "Sevgi romani" будет представлен во всех кинотеатрах сети Park Cinema.

(Автор: Джани Бабаева )

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