Юбилей Самандара Рзаева. Через "Гамлета" к славе (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре прошел вечер, посвященный 75-летию со дня рождения видного азербайджанского актера театра и кино, заслуженного артиста Самандара Рзаева, сообщает Trend Life.

На мероприятии состоялся показ спектакля "Dəli yığıncağı" ("Сборище сумасшедших"), в котором когда-то был занят Самандар Рзаев. Вниманию гостей вечера была представлена фотоэкспозиция, посвященная творческой деятельности актера.

В своих выступлениях на вечере народный артист Гаджи Исмаилов, председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, художественный руководитель и директор Государственного академического национального драматического театра, народный артист Азерпаша Нематов, киновед, заслуженный деятель искусств Айдын Казымзаде, народная артистка Саида Гулиева рассказали о вкладе Самандара Рзаева в азербайджанское театральное искусство и кино.

Было подчеркнуто, что в постановке "Dəli yığıncağı" Самандар Рзаев мастерски воплотил образ Фазиля Кулейни. А первой ролью актера на театральной сцене стал образ Горацио в спектакле "Гамлет" Уильяма Шекспира (1968 год).

Отметим, что Самандар Рзаев родился 2 января 1945 года в Агсу. В 1964 году поступил в Азербайджанский государственный институт искусств (ныне – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств), который окончил в 1968 году. Его педагогами были Рза Тахмасиб, Мехти Мамедов, Адиль Искендеров.

С 1968 года актер работал в Азербайджанском государственном драматическом театре (сейчас - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр). На сцене этого театра он играл до конца своих дней.

Актер, который воплощал в себе яркий пример классического актерского мастерства, за свою недолгую творческую жизнь создал множество интереснейших образов. Рзаев был занят в таких спектаклях как "Сборище сумасшедших", "Хайям", "Айдын", "Вагиф", "Уничтоженные дневники", "Летние дни города", "Много шума из ничего" и многих других.

Также зрители хорошо знают актера по работе в кино, Рзаев снялся в таких фильма как "Прадед моего деда", "День рождения", "Бабек", "Дачный сезон", "Украли жениха", "Хочу жениться", "Дома на перекрестке", "Насими", "Последняя ночь детства" и других.

Самандар Рзаев скончался 27 марта 1986 года. Похоронен актёр на Ясамальском кладбище города Баку.

(Автор: Джани Бабаева)

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