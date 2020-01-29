Лейли азербайджанской сцены – о судьбе и творчестве Рубабы Мурадовой

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в 19.00 21 февраля пройдет вечер памяти легендарной исполнительницы, оперной певицы, народной артистки Рубабы Мурадовой, сообщили Trend Life в Центре.

Вечер пройдет в рамках проекта Международного центра мугама – "Unudulmayanlar" ("Незабываемые"). На мероприятии будет рассказано о творческом пути исполнительницы, участники вечера поделятся воспоминаниями о незабываемой Лейли азербайджанской сцены, а также в исполнении молодых ханенде прозвучат произведения из репертуара Рубабы Мурадовой.

Рубаба Мурадова признана корифеем исполнительского искусства Азербайджана, а созданный ею образ Лейли в опере "Лейли и Меджнун". и по сей день считается непревзойденным.

Рубаба Мурадова родилась 21 марта 1933 года в семье священнослужителя в иранском городе Ардебиль. В 1943 году она вместе с семьёй переехала в город Али-Байрамлы (ныне Ширван). Она говорила в основном на фарси. Благодаря отцу, который приложил усилия для того, чтобы Рубаба изучила литературный азербайджанский, она стала исполнять народные азербайджанские песни. С 1947 года выступала в различных местных театрах. В 1953 году окончила музыкальную школу имени Асафа Зейналлы в Баку, где её преподавателем был известный ханенде Сеид Шушинский. После окончания музыкальной школы в 1954 году начала работать в Азербайджанском государственном театре оперы и балета (сейчас – Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета). Она исполняла партии в таких постановках как "Асли и Керим", "Лейли и Меджнун", "Ашуг Гариб", "Шах Исмаил" и других. Выступала в концертах, также известна как исполнительница мугамов. Гастролировала за рубежом. Скончалась 28 августа 1983 года в городе Баку.

Центр Мугама продолжает реализацию крупномасштабных проектов, таких как – "Unudulmayanlar" ("Незабываемые"), "Muğam axşamları" ("Вечера мугама"), "Dastan gecələri" ("Вечера дастана"), "Aşıq musiqisi axşamları" ("Вечера ашугской музыки"), "Etnik musiqi inciləri" ("Жемчужины этнической музыки"), которые направлены на пропаганду мугамного искусства, азербайджанской национальной музыки и нематериального культурного наследия Азербайджана.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.

Билеты на вечер можно приобрести онлайн на сайте iTicket.az, в центрах ASAN xidmət, а также во всех кассах города.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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