Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)

29 января 2020 16:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Центре пропаганды чтения "Azərkitab" прошла презентация сериала “Aldanmış hisslər” (Обманутые чувcтва), сообщает Trend Life. В совместном проекте AzProduction и Alioğlu Media Group снялись известные актеры.

События в сериале, разворачивающиеся вокруг трагедии в одной семье, раскрывают истинную сущность многих людей, их характеры и пороки, благородство и лицемерие, самоотверженность и трусость, мужество и ханжество. Жизнь на грани бытия и смерти становится обычным явлением, причем некоторые даже из трагедии стараются извлечь выгоду. Потерянные судьбы, откровения, драматизм, высокие чувства и обман, когда не удается понять, кто герой, а кто злодей, кто прав, а кто виноват — такова среда обитания героев сериала.

На мероприятии творческий коллектив сериала поделился своими впечатлениями о работе, отметив, что она привнесет новое дыхание и иной взгляд на производство качественной кинопродукции. Сериал будет демонстрироваться в феврале на ATV.

Автор идеи и руководитель проекта – Фаиг Нагиев, режиссер-постановщик – Амиль Алиоглу, автор сценария – Егяна Кязымзаде, генеральный продюсер – Тарана Самедова.

В ролях: народные артисты Азербайджана Расим Балаев, Нуреддин Мехдиханлы, Кязым Абдуллаев, Ариф Гулиев, актеры Аждар Зейналов, Рашад Кесеменли, Руфат Назар, Гюльшан Гусейнли и другие.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
  • Обманутые чувства народных артистов Азербайджана (ФОТО)
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