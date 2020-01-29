Азербайджанский национальный музей ковра будет сотрудничать с музеями Марокко (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в истории музейного дела в нашей стране Азербайджанский национальный музей ковра установил деловые связи с музеями Марокко – страны, входящей в североафриканский регион арабских стран Магриба, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

На сегодняшний день Азербайджанский национальный музей ковра сотрудничает с ведущими музеями мира. Согласно меморандумам, заключенным между музеями в результате этого сотрудничества в зарубежных музеях проходят тематические выставки и лекции, посвященные азербайджанскому ковровому искусству, реализуются проекты, организуются научные конференции, проводятся исследования азербайджанских ковров, хранящихся в зарубежных музеях, составляются каталоги наших ковров. Все это стало возможным благодаря указам Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о сохранении и развитии искусства азербайджанского ковра.

Будучи с визитом в Марокко при поддержке посольства Королевства Марокко в Азербайджане и Национального фонда музеев этой страны, директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова провела ряд встреч и подписала меморандумы о сотрудничестве.

Во ходе ее встречи с министром культуры, молодежи и спорта Марокко Альхасаном Абйяба последний предложил организовать программу, объединяющую культуры двух стран. В рамках программы предусмотрено проведение проектов в области пропаганды музыки, музейного дела и национального культурного наследия двух стран.

На встрече Меликова передала министру Абйябе приветствия министра культуры Азербайджана Абульфаса Гараева, предоставила информацию об успешной работе в политико-экономической и культурной сферах со стороны государства, особенно в области сохранения национального наследия, обсудила вопросы налаживания культурных связей и проведения совместных проектов. В заключение министру была вручена книга, посвященная 50-летию Азербайджанского национального музея ковра.

В ходе визита также состоялась встреча в Национальном фонде музеев Марокко. Задачами Национального фонда музеев, созданного в 2011 году, являются развитие музейного дела, воспитание музейных кадров, проведение в стране выставок знаменитых музеев мира и пропаганда марокканского искусства в мире. На данный момент Фонд уже содействовал открытию пяти музеев. Это Музей истории и цивилизаций, Музей современного искусства Мохаммеда VI и Музей фотодокумента (город Рабат), Музей Дар Эль-Баша и Музей ковра и текстиля Дар-Си Саида (город Марракеш). Заслуживает похвалы и то, что музеи, располагаясь в исторических зданиях, также ведают их сохранением и реставрацией. Все работы по обустройству и разработке концепции музеев ведутся местными специалистами.

Сегодня Национальный Фонд музеев Марокко сотрудничает с такими прославленными очагами культуры как Музей Соломона Гуггенхейма (США), Государственный Эрмитаж (Россия), Национальный музей Китая, Музей Лувр (Франция), Музей Орсе (Франция) и Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду (Франция). Знаменательно, что в ряду этих музеев теперь и Азербайджанский национальный музей ковра.

Директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова встретилась с президентом Национального Фонда музеев Марокко Мехди Готби. В ходе двусторонней встречи были обсуждены совместные проекты и подписан меморандум о сотрудничестве. Отметим, что это первое в истории музейного дела в Азербайджане соглашение о сотрудничестве с музеями Марокко.

Мехди Готби подчеркнул, что культурное наследие, традиции и современное искусство дружественного Азербайджана будут встречены с большим интересом в Королевстве Марокко, имеющим население численностью 44 миллиона человек.

Руководитель Азербайджанского национального музея ковра - одного из ведущих музеев мира в своей области, поинтересовалась вопросами сохранения, демонстрации и реставрации текстильных экспонатов в музеях Марокко, обсудила аспекты программы обмена по азербайджано-марокканскому традиционному ковроткачеству и совместные выставки.

Марокканскому Национальному Фонду музеев были подарены ковер "Малыбейли", сотканный сотрудниками отдела традиционных технологий, а также издания музея – "Азербайджанский музей ковра – 50", "Художественная вышивка из коллекции Азербайджанского музея ковра" и "Лятиф Керимов".

Во время своего визита в Марокко Ширин Меликова ознакомилась с Музеем истории и цивилизаций, Музеем современного искусства Мохаммеда VI в Рабате.

В ходе встречи с директором Музея современного искусства Абдельазизом Эль Идрисси стороны обменялись мнениями о будущих совместных проектах этих музеев и организации выставок для популяризации коврового наследия двух стран.

Отметим, что Музей современного искусства Мохаммеда VI является ведущим музеем Марокко. Здесь бывали представлены выставки таких музеев как Лувр и Музей Орсе, Центр Помпиду, Музей Пабло Пикассо, а также организована первая международная биеннале современного искусства в Рабате.

В ходе визита в Королевство Марокко Ширин Меликова также посетила Музей Дар Эль-Баша, Музей ковра и текстиля Дар-си Саида, Музей берберских племен и Музей Ив Сен-Лорана в Марракеше. В ходе встречи с директором музея Дар Эль-Баша и директором Музея ковра и текстиля Дар-Си-Саида Салимой Айтбарек были обсуждены вопросы будущего сотрудничества между двумя культурными центрами, включая программы по ковроткачеству и обмен лекциями, а также научного исследования культурного наследия азербайджанского и берберского ковроткачества.

Отметим, что Марракеш является туристической столицей страны. Этот город ежегодно посещает множество туристов, здесь организуются международные музыкальные и кинофестивали с участием мировых знаменитостей.

Сотрудничество между культурными центрами Марокко и Азербайджанским национальным музеем ковра даст мощный импульс развитию культурных связей между двумя дружественными народами.

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