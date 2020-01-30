Известные ханенде исполнят "Баяты-Шираз"

30 января 2020 12:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в 19.00 31 января пройдет очередной концерт из цикла крупномасштабного проекта "Muğam axşamları" (Вечера мугама), сообщили Trend Life в Центре.

В этот вечер в исполнении солистов Международного центра мугама - Алмаханум Ахмедли, Сабины Арабли и Гусейна Меликова будет представлен мугам "Баяты-Шираз".
Отметим, что Центр мугама реализовывает ряд проектов, направленных на пропагандирование азербайджанской национальной музыки. Одним из них является проект "Вечера мугама". Целью данного проекта - пропаганда будущим поколениям усовершенствованного в результате процесса развития богатого мугамного наследия. В реализуемых концертах в рамках проекта в прекрасном исполнении известных ханенде зрителям были представлены основные мугамы, а также народные песни и теснифы. Зрители с большим интересом встречают проект, который осуществляется в целях пропаганды будущим поколениям философии мугамного искусства.
Билеты на вечер можно приобрести онлайн на сайте iTicket.az, в центрах ASAN xidmət, а также во всех кассах города.

(Автор: Джани Бабаева )

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