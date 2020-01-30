В Баку 6-летний мальчик сделал предложение руки и сердца 7-летней девочке (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Было время, когда предложение руки и сердца делалось очень искренне, без показухи, и даже совсем еще в детском возрасте. И это признание в любви вошло в историю…

Когда австрийской эрцгерцогине Марии-Антуанетте было 7 лет от роду, она получила предложение руки и сердца от 6-летнего мальчика-вундеркинда, дававшего концерт во дворце. Мальчика звали Вольфганг Моцарт. Он имел возможность осмотреть императорский дворец, и в одном из залов мальчик поскользнулся на блестящем паркете и упал. Юная Мария-Антуанетта поспешила ему на помощь. С её помощью Моцарт поднялся на ноги и с достоинством сказал: "Сударыня, вы так добры ко мне. Когда я вырасту, я на вас женюсь". Эрцгерцогиня со смехом пересказала этот случай своей матери, которая велела привести к ней маленького вундеркинда и спросила, почему он хочет жениться на одной из её дочерей. Моцарт ответил: "Из чувства благодарности, Ваше Величество!". Однако, Мария-Антуанетта позднее стала женой Людовика XVI.

Эта история легла в основу музыкально-театрализованного вечера, прошедшего в рамках проекта "В туманном зеркале времён" при аншлаге в Международном центре мугама, и посвященного дню рождения великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта (27.01.1756 – 5.12. 1791).

Ведущая и организатор вечера, вице-президент Бакинского Клуба авторской песни, директор Baku Art Group, вице-президент Международного фестиваля искусств "Место встречи – Баку" Вафа Мамедова вместе с юными и молодыми актерами подарили зрителям удивительный вечер, насыщенный духовной музыкой и словом, пантомимой и театральным действием, в костюмах XVII века. Жизнь и творчество Моцарта были показаны в оригинальной постановке студентов и выпускников Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и театра "Ребус".

Выступление было встречено яркими овациями зрителей, среди которых были народные артисты Людмила Духовная и Сархан Сархан, президент Бакинского Клуба авторской песни и Бакинского международного фестиваля авторской песни и поэзии, член легендарной команды КВН "Парни из Баку", режиссер, бард Джавид Имамвердиев, лауреаты поэтических конкурсов Саида Субхи, Ульвия Ахундова и Сахиб Мамедов, и другие лица, высоко оценившие спектакль.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Кямран Багиров. Редактор: Юсиф Агаев.)

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